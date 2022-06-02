Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220602/beylikduzunde-taciz-suphelisine-tekme-tokat-dayak-1056913561.html
Beylikdüzü'nde taciz şüphelisine tekme tokat dayak
Beylikdüzü'nde taciz şüphelisine tekme tokat dayak
İstanbul Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T13:47+0300
2022-06-02T13:47+0300
türkiye
türkiye
beylikdüzü
taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056914223_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_e35b46bdcfe36e3233bb58eead6018e5.jpg
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir caddede 26 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, bir sitenin görevlisi, erkek çocuğunu taciz ederken vatandaşlara yakalandı.Bunun üzerine çevredekiler, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı.Kavgaya polis müdahale ettiSaldırıya uğrayan şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polisler, kavgayı ayırdıktan sonra olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
türkiye
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056914223_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_45db7752bc3df8ccfdadd03d6ef1f534.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, beylikdüzü, taciz

Beylikdüzü'nde taciz şüphelisine tekme tokat dayak

13:47 02.06.2022
© DHAbeylikdüzü dayak
beylikdüzü dayak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir caddede 26 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, bir sitenin görevlisi, erkek çocuğunu taciz ederken vatandaşlara yakalandı.
Bunun üzerine çevredekiler, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı.

Kavgaya polis müdahale etti

Saldırıya uğrayan şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, kavgayı ayırdıktan sonra olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала