https://tr.sputniknews.com/20220602/beylikduzunde-taciz-suphelisine-tekme-tokat-dayak-1056913561.html

Beylikdüzü'nde taciz şüphelisine tekme tokat dayak

Beylikdüzü'nde taciz şüphelisine tekme tokat dayak

İstanbul Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T13:47+0300

2022-06-02T13:47+0300

2022-06-02T13:47+0300

türkiye

türkiye

beylikdüzü

taciz

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir caddede 26 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, bir sitenin görevlisi, erkek çocuğunu taciz ederken vatandaşlara yakalandı.Bunun üzerine çevredekiler, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı.Kavgaya polis müdahale ettiSaldırıya uğrayan şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polisler, kavgayı ayırdıktan sonra olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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türkiye, beylikdüzü, taciz