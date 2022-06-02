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Beylikdüzü'nde taciz şüphelisine tekme tokat dayak
Beylikdüzü'nde taciz şüphelisine tekme tokat dayak
İstanbul Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T13:47+0300
2022-06-02T13:47+0300
2022-06-02T13:47+0300
türkiye
türkiye
beylikdüzü
taciz
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir caddede 26 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, bir sitenin görevlisi, erkek çocuğunu taciz ederken vatandaşlara yakalandı.Bunun üzerine çevredekiler, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı.Kavgaya polis müdahale ettiSaldırıya uğrayan şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polisler, kavgayı ayırdıktan sonra olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
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türkiye, beylikdüzü, taciz
Beylikdüzü'nde taciz şüphelisine tekme tokat dayak
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İstanbul Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir caddede 26 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, bir sitenin görevlisi, erkek çocuğunu taciz ederken vatandaşlara yakalandı.
Bunun üzerine çevredekiler, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı.
Kavgaya polis müdahale etti
Saldırıya uğrayan şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisler, kavgayı ayırdıktan sonra olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.