https://tr.sputniknews.com/20220602/finlandiya-cumhurbaskani-niinisto-turkiyenin-teror-konusundaki-endiseleri-ciddiye-alinmali-1056899129.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto: Türkiye'nin terör konusundaki endişeleri ciddiye alınmalı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto: Türkiye'nin terör konusundaki endişeleri ciddiye alınmalı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Türkiye'nin terör konusundaki endişeleri ciddiye alınmalı” ifadelerini kullanarak, “Terör saldırılarında çok sayıda... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T00:23+0300

2022-06-02T00:23+0300

2022-06-02T00:23+0300

dünya

finlandiya

nato

türkiye

finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto

terör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101949/41/1019494160_0:0:1154:650_1920x0_80_0_0_6d63981a65e24c9b7a79191b276626c7.jpg

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin resmi sitesinde 'Finlandiya terörle mücadeleyi ciddiye alıyor' başlıklı bir yazı yayınladı. Söz konusu yazıda, Türkiye'deki terör eylemleri ve Finlandiya'nın terörle mücadele politikalarına yer veren Niinisto, “Türkiye'nin terör konusundaki endişeleri ciddiye alınmalı ve terör saldırılarında çok sayıda Türk vatandaşı hayatını kaybetti” dedi.Ankara'da 2015'te yaşanan terör saldırısının ardından eşi ile Türkiye’ye resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Niinisto, "2015 yılında Türkiye'ye yaptığım resmi ziyarette eşim ve ben Ankara'daki saldırının ardından yaşananları yakından takip edebildik. O zaman kurbanların yakınlarına desteğimizi gösterdik ve terör saldırısını kınadık" ifadelerini kullandı.Finlandiya’nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını ve terörizmi önlemek için aktif olarak çalıştığını vurgulayan Niinisto, “Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusunda da NATO ülkelerinin genel çizgisiyle şimdiden tamamen uyumludur. Bu konuda da üyelik koşullarımızı yerine getirilmiştir” dedi.Türkiye ile müzakerelere devam edilmesi gerektiğini belirten Niinisto, “Fin Ceza Kanununda bu yıl yürürlüğe giren yasa ile terör suçlarının cezalarını sıkılaştıran ve uzatan bir değişiklik yapıldı. Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkelerine ve bunlardan türetilen yasalara saygısının, terörle mücadele önlemleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak isterim” diye belirtti.Niinisto, İsveç'e de terör konusunda atıfta bulunarak, “Tabii ki İsveç'in bu konudaki tutumunu bilmiyorum ama teröre yaklaşımımızın oldukça benzer olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/fin-bakan-turkiyede-finlandiyanin-ilgisini-cekebilecek-bazi-silah-teknolojileri-var-1056898255.html

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

finlandiya, nato, türkiye, finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto, terör