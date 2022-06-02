https://tr.sputniknews.com/20220602/finlandiyadan-turkiye-ve-nato-surecine-iliskin-cozum-bulmaya-haziriz-mesaji-1056923226.html
Finlandiya'dan Türkiye ve NATO sürecine ilişkin 'çözüm bulmaya hazırız' mesajı
Finlandiya'dan Türkiye ve NATO sürecine ilişkin 'çözüm bulmaya hazırız' mesajı
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru sürecine Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin, "Bu ayın sonunda Madrid'de... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T18:29+0300
2022-06-02T18:29+0300
2022-06-02T18:29+0300
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Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru sürecini ve ülkesinin savunma kapasitesini, Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Helsinki'de düzenlediği medya ziyareti kapsamında bir grup gazeteciye değerlendirdi.Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma kararını İsveç'le eş zamanlı aldığını belirten Kaikkonen, "NATO üyeliği için başvurmak Finlandiya'da tarihi bir andı. Bu, Avrupa'nın siyasi tarihi için de geçerli." diye konuştu.Kaikkonen, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın Avrupa güvenlik düzenini temelden bozduğunu söyleyerek "Askeri bir saldırıya uğramamız ihtimalini gözeterek NATO üyesi olup güvenlik ve savunma desteğimizi en yüksek düzeye çıkarma kararını son aylarda hızlıca aldık." dedi.Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışında büyük bir değişim olduğunu belirten Kaikkonen, son kamuoyu yoklamalarına göre Finlandiya'da NATO'ya katılmayı destekleyenlerin oranının yüzde 20'lerden yüzde 75'e çıktığını söyledi.Kaikkonen, Finlandiya’nın 1990’lardan bu yana NATO’nun yakın bir ortağı olduğunu ve ülkesinin İttifak'la aynı değerleri paylaştığını da belirterek Fin ordusunun NATO askerleriyle Balkanlar, Afganistan ve Irak’ta omuz omuza savaştığını, birçok NATO tatbikatına katkı sunduğunu anlattı.Ülkesinde her yıl yaklaşık 20 bin genç kadın ve erkeğin askerlik hizmetine katıldığını belirten Kaikkonen, savunma kuvvetlerinin savaş zamanındaki gücünün ise 280 bin asker olduğunu söyledi.Kaikkonen, Finlandiya'nın, savunma kapasitesini korumak ve geliştirmek için sistematik olarak yatırım yaptığını vurgulayarak "Şu anda savaş filomuzu 64 yeni F-35 savaş uçağıyla değiştirme sürecindeyiz. Finlandiya'da tüm toplum krize iyi hazırlanmış durumda. Kapsamlı güvenlik anlayışımızın temelinde her duruma hazırlıklı olmak yatıyor." diye konuştu.NATO'ya başvuru sürecine ilişkin ise Kaikkonen, "Tüm müttefiklerle yakın bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz ve sürecin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.'Çözüm bulmaya hazırız'Finlandiya'nın NATO'nun en önemli ortaklarından olduğunu ve savunma kapasitesi açısından İttifak'a üye olmaları halinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını belirten Kaikkonen, NATO'ya üye olmanın ülkesine ne katacağına ilişkin soruya, "Bu bizim için uzun vadeli, değerli ve faydalı bir çözüm ve elbette, İttifak ailesinin bir parçası olacağız. Olası NATO üyeliğimizde en çok ilgilendiğimiz ve bizim için en önemli şey, NATO'nun beşinci maddesi." diye konuştu.Kaikkonen, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazı hakkındaki bir soruya ise NATO'nun açık kapı politikası izlediğini belirterek "Bu ayın sonunda Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nden önce bu konunun çözüme kavuşturulmasını umuyorum. Elbette ne olacağını göreceğiz ancak mevcut duruma çözüm bulmaya hazırız." yanıtını verdi.
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finlandiya, isveç, türkiye, nato
Finlandiya'dan Türkiye ve NATO sürecine ilişkin 'çözüm bulmaya hazırız' mesajı
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Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru sürecine Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin, "Bu ayın sonunda Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nden önce bu konunun çözüme kavuşturulmasını umuyorum. Elbette ne olacağını göreceğiz ancak mevcut duruma çözüm bulmaya hazırız" dedi.
Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru sürecini ve ülkesinin savunma kapasitesini, Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Helsinki'de düzenlediği medya ziyareti kapsamında bir grup gazeteciye değerlendirdi.
Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma kararını İsveç'le eş zamanlı aldığını belirten Kaikkonen, "NATO üyeliği için başvurmak Finlandiya'da tarihi bir andı. Bu, Avrupa'nın siyasi tarihi için de geçerli." diye konuştu.
Kaikkonen, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın Avrupa güvenlik düzenini temelden bozduğunu söyleyerek "Askeri bir saldırıya uğramamız ihtimalini gözeterek NATO üyesi olup güvenlik ve savunma desteğimizi en yüksek düzeye çıkarma kararını son aylarda hızlıca aldık." dedi.
Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışında büyük bir değişim olduğunu belirten Kaikkonen, son kamuoyu yoklamalarına göre Finlandiya'da NATO'ya katılmayı destekleyenlerin oranının yüzde 20'lerden yüzde 75'e çıktığını söyledi.
Kaikkonen, Finlandiya’nın 1990’lardan bu yana NATO’nun yakın bir ortağı olduğunu ve ülkesinin İttifak'la aynı değerleri paylaştığını da belirterek Fin ordusunun NATO askerleriyle Balkanlar, Afganistan ve Irak’ta omuz omuza savaştığını, birçok NATO tatbikatına katkı sunduğunu anlattı.
Ülkesinde her yıl yaklaşık 20 bin genç kadın ve erkeğin askerlik hizmetine katıldığını belirten Kaikkonen, savunma kuvvetlerinin savaş zamanındaki gücünün ise 280 bin asker olduğunu söyledi.
Kaikkonen, Finlandiya'nın, savunma kapasitesini korumak ve geliştirmek için sistematik olarak yatırım yaptığını vurgulayarak "Şu anda savaş filomuzu 64 yeni F-35 savaş uçağıyla değiştirme sürecindeyiz. Finlandiya'da tüm toplum krize iyi hazırlanmış durumda. Kapsamlı güvenlik anlayışımızın temelinde her duruma hazırlıklı olmak yatıyor." diye konuştu.
NATO'ya başvuru sürecine ilişkin ise Kaikkonen, "Tüm müttefiklerle yakın bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz ve sürecin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.
'Çözüm bulmaya hazırız'
Finlandiya'nın NATO'nun en önemli ortaklarından olduğunu ve savunma kapasitesi açısından İttifak'a üye olmaları halinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını belirten Kaikkonen, NATO'ya üye olmanın ülkesine ne katacağına ilişkin soruya, "Bu bizim için uzun vadeli, değerli ve faydalı bir çözüm ve elbette, İttifak ailesinin bir parçası olacağız. Olası NATO üyeliğimizde en çok ilgilendiğimiz ve bizim için en önemli şey, NATO'nun beşinci maddesi." diye konuştu.
Kaikkonen, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazı hakkındaki bir soruya ise NATO'nun açık kapı politikası izlediğini belirterek "Bu ayın sonunda Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nden önce bu konunun çözüme kavuşturulmasını umuyorum. Elbette ne olacağını göreceğiz ancak mevcut duruma çözüm bulmaya hazırız." yanıtını verdi.