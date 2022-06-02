https://tr.sputniknews.com/20220602/fiyat-artislarinin-ardindan-marketler-raf-guvenligi-egitimlerini-hizlandirdi-1056905069.html

Fiyat artışlarının ardından marketler raf güvenliği eğitimlerini hızlandırdı

Fiyat artışlarının ardından marketler raf güvenliği eğitimlerini hızlandırdı

Yüksek enflasyon alım gücünün düşmesine neden olurken, perakende noktalarında hırsızlık olayları artmaya başladı. Bu gelişmeye paralel olarak güvenlik... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T09:02+0300

2022-06-02T09:02+0300

2022-06-02T09:02+0300

türkiye

market

hırsızlık

eğitim

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Yüksek enflasyon ve fiyat artışları, hırsızlık olaylarının da artmasına yol açtı. Dünya'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, bu gelişmeye paralel olarak güvenlik önlemlerini artıran perakende noktaları, çalışanlarına verdiği eğitimleri de hızlandırdı. Bazı marketlerin çalışanlarına tanımladığı eğitimlere son olarak 'yağma' da eklendi. Ancak sektör temsilcileri hiçbir perakende noktasında yağmaya eğilim olmadığını vurguladı.Şüphelilere yakın takipSöz konusu eğitimi alan bir marketin müdürü, gelişmeyi şöyle aktardı: “Son aylarda özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışın süreceği öngörüsü ile eğitimler artırılmıştı. Bu eğitimlere yağma da eklendi. Online olarak verilen eğitimler mağaza müdürlerine tanımlandı. Birkaç slayttan oluşan eğitimlerde yağma şüphesi karşısında yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitime göre çalışanların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde şüpheli vatandaşları yakın takibe alacaklarını ve bir anlamda psikolojik baskı kurarak yağmadan vazgeçirmeye yönelik hareketlerde bulunacakları söylendi."'Ülkemizde böyle bir eğilim yok'Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul’da 34 şubesi bulunan Biçen Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Biçen, son dönemde müşterinin en ucuz, en uygun yerden ürün toplamaya yönelik bir eğilim içinde olduğunu kaydetti. Hatta ihtiyaçtan öte “nerde ne gibi fırsat var onu alayım yarın zamlanacak bu şartlarda alamayacağım” gibi bir davranış biçimi içinde olunduğunu anlatan Biçen, ilk çeyrek büyümesindeki tüketimin payının da bunun göstergesi olduğunu söyledi. Hırsızlık gibi vakaların da arttığını söyleyen Biçen şöyle devam etti: “Alarm takalım deseniz maliyeti kayıp/ kaçaktan daha yüksek. Salgında çok sayım yapamamıştık. Geçen günlerde 6 şubede sayım yaptık. Normalde 1’lerde olurdu hırsızlık olayı şimdi 1,5’e çıkmış. Ama bu süreç ileriki zamanlarda elindeki sermayesi daraldıkça artabilir. Dünya olarak zorlu süreçten geçiyoruz. Ancak ülkemizde ne yağmaya sebep olacak bir ortam ne de öyle bir eğilim olacağını düşünmüyorum. Marketlerde raf güvenliği için de her türlü önlemler alınmış vaziyette” diye konuştu.

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market, hırsızlık, eğitim