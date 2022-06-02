https://tr.sputniknews.com/20220602/fransadan-sampiyonlar-ligi-finalinde-orantisiz-biber-gazi-ozru-1056903366.html

Fransa'dan Şampiyonlar Ligi finalinde 'orantısız biber gazı' özrü

Fransa'dan Şampiyonlar Ligi finalinde 'orantısız biber gazı' özrü

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Şampiyonlar Ligi finali öncesi stat dışında çıkan olaylarda 'orantısız biber gazı' kullanımı nedeniyle özür diledi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T04:56+0300

2022-06-02T04:56+0300

2022-06-02T04:57+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

final

paris

fransa

stade de france

biber gazı

özür

gerald darmanin

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 28 Mayıs gecesi Paris'e yakın Stade de France’da Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi kullanılan 'orantısız biber gazı' için özür diledi.Darmanin ve Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylara ilişkin Senato karşısında izahat verdi.Birkaç güvenlik gücünün uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu ifade eden Darmanin, "Biber gazı kullanımı çok sayıda kişiyi ezilmekten kurtardı. Ancak çocuklar üzerinden ciddi zararlara yol açtı. Tıpkı sizin gibi bu görüntüleri gördüm. Bu orantısız (biber gazı) kullanımı için samimi bir şekilde özür dilemek istiyorum" dedi.Darmanin, “Bu maçın olumsuz imajı, milli gururumuza bir yara. Daha iyi organize edilebilirdi” diyerek, en kötüsünü önlediklerini söyledi.Maç öncesi olaylara atfen sorun ve taşkınlıkların yalnızca İngiliz taraftarın bulunduğu tribünlerin önünde gerçekleştiğini ileri süren Darmanin, 6 bin 800 güvenlik gücünün o gün görevli olduğunu belirtti.Darmanin ayrıca, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Stade de France ekiplerine göre stadın farklı girişlerinde çok sayıda sahte bilet tespit edildiğini, iddia ederek, 2 bin 800 sahte biletin turnikelerde okutulduğunu, bazı biletlerin yüzlerce kez satıldığını ve aynı seri numarasını taşıyan bir biletin tam 760 kez satışa sunulduğunu söyledi.Maçın organizatörlerinin 75 bin bilet çıkardığını ancak o gün stadın önünde 110 bin taraftarın bulunduğunu ileri süren Darmanin, 73 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

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