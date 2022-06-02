https://tr.sputniknews.com/20220602/hristiyan-isci-partisinden-milletvekili-adayi-olmaya-hazirlanan-porno-yildizi-seksi-yaratan-tanri-1056911649.html

Hıristiyan İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmaya hazırlanan porno yıldızı: Seksi yaratan Tanrı

Hıristiyan İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmaya hazırlanan porno yıldızı: Seksi yaratan Tanrı

Brezilya ekim ayında gerçekleşecek genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimlerine hazırlanırken, milletvekili adayları arasında yer almayı hedefleyen porno... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T12:46+0300

2022-06-02T12:46+0300

2022-06-02T12:53+0300

politika

brezilya

porno

oyuncu

genel seçim

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Yetişkin film oyuncusu Bianca Naldy, Brezilya'da yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan İşçi Partisi'nden aday adaylığını açıkladı. Mesleğinin Hıristiyan seçmen açısından bir sorun olmaması gerektiğini söyleyen Naldy, şöyle konuştu:Rio de Janeiro Yasama Meclisi'ne Hıristiyan İşçi Partisi'nden girmeyi hedefleyen porno oyuncusu, hayatının bir kısmında Hıristiyanlığa inandığını ancak şu anda herhangi bir dinin mensubu olmadığını söylüyor.Naldy'nin adayı olmak istediği parti, büyük ölçüde muhafazakar liberalizmi, emekçiliği ve Hıristiyan demokrasisini savunuyor. Partinin siyasi konumu ise, merkez ile merkeze sağ arasında bir noktada bulunuyor.Ünlü porno yıldızı, siyasete ilgisinin ise katıldığı bir podcast yayınında siyaset konusundaki fikirlerinin sorulmasıyla başladığını anlatıyor: Devlet Başkanı, Başkan Yardımcısı, Ulusal Kongre üyeleri, eyalet valileri ve yasama meclisi üyelerinin seçileceği Brezilya genel seçimlerinin 2 Ekim 2022'de gerçekleşmesi planlanıyor.

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brezilya, porno, oyuncu, genel seçim