Hıristiyan İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmaya hazırlanan porno yıldızı: Seksi yaratan Tanrı
12:46 02.06.2022 (güncellendi: 12:53 02.06.2022)
© İHA / Joedson AlvesBrezilya Devlet Başkan Jair Bolsonaro destekçisi, Brezilya bayrağı
© İHA / Joedson Alves
Brezilya ekim ayında gerçekleşecek genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimlerine hazırlanırken, milletvekili adayları arasında yer almayı hedefleyen porno oyuncusu gündem oldu.
Yetişkin film oyuncusu Bianca Naldy, Brezilya'da yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan İşçi Partisi'nden aday adaylığını açıkladı. Mesleğinin Hıristiyan seçmen açısından bir sorun olmaması gerektiğini söyleyen Naldy, şöyle konuştu:
"Seks Tanrı'dan gelir. Seksi yaratan Tanrı'dır. Hayvanlar dahi sekse ihtiyaç duyar. İkiyüzlülükleri yüzünden yaptığım işi eleştiren bazı insanlar var. Benim yaptığım işin tek farkı, kameralar önünde bunu yapıyor olmam. Faturalarımı ödüyorum ve kimsenin hakkına girmiyorum."
Atriz pornô Bianca Naldy concorrerá a deputada estadual na Alerj pelo Agir, novo nome do Partido Trabalhista Cristão (PTC) https://t.co/amAdaTXrhl— Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) June 1, 2022
Rio de Janeiro Yasama Meclisi'ne Hıristiyan İşçi Partisi'nden girmeyi hedefleyen porno oyuncusu, hayatının bir kısmında Hıristiyanlığa inandığını ancak şu anda herhangi bir dinin mensubu olmadığını söylüyor.
Naldy'nin adayı olmak istediği parti, büyük ölçüde muhafazakar liberalizmi, emekçiliği ve Hıristiyan demokrasisini savunuyor. Partinin siyasi konumu ise, merkez ile merkeze sağ arasında bir noktada bulunuyor.
Ünlü porno yıldızı, siyasete ilgisinin ise katıldığı bir podcast yayınında siyaset konusundaki fikirlerinin sorulmasıyla başladığını anlatıyor:
"Yayından sonra aday olmamı teklif ettiler. Kabul ettim çünkü siyaset hayatımızdaki her şeyin bir parçası. 100 Brezilya reali (20 dolar) ile hiçbir şey satın alamıyorsunuz, ne markette ne de benzin istasyonunda. Siyaset her şeyin içerisinde."
Devlet Başkanı, Başkan Yardımcısı, Ulusal Kongre üyeleri, eyalet valileri ve yasama meclisi üyelerinin seçileceği Brezilya genel seçimlerinin 2 Ekim 2022'de gerçekleşmesi planlanıyor.