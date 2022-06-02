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Johnny Depp ve Amber Heard davası belgesel oldu
Johnny Depp ve Amber Heard davası belgesel oldu
Johnny Depp ve Amber Heard’ün 2020 yılında İngiltere'de gerçekleşen davası, 'Johnny vs Amber' adıyla ve discovery+ ayrıcalığıyla BluTV’de yayınlandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T16:41+0300
2022-06-02T16:45+0300
johnny depp
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Johnny Depp ve Amber Heard’ün ilk davası 'Johnny vs Amber' adıyla BluTV'de izleyicilerle buluşuyor. İki bölümden oluşan yapım, Depp ve Heard’ün boşanma sürecini ve 2020 yılında İngiltere'de gerçekleşen davayı mercek altına alıyor.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, 'Johnny vs Amber', ilk bölümde dosyayı Johnny Depp’in bakış açısından ele alırken ikinci bölümde ise Amber Heard'ün iddialarına odaklanıyor. Belgeselde uzman avukatlar ve ikiliye yakın isimlerin görüşleriyle birlikte, çiftin kendi çektiği görüntüler de yer alıyor.'Johnny vs Amber', ABD’den sonra ilk kez discovery+ ayrıcalığıyla BluTV’de yayınlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220602/eski-esine-actigi-karalama-davasini-kazanan-johnny-depp-bana-hayatimi-geri-verdiler-1056906583.html
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johnny depp, amber heard, blutv, belgesel

Johnny Depp ve Amber Heard davası belgesel oldu

16:41 02.06.2022 (güncellendi: 16:45 02.06.2022)
© AP Photo / Joel RyanJohnny Depp, Amber Heard
Johnny Depp, Amber Heard - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Joel Ryan
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Johnny Depp ve Amber Heard’ün 2020 yılında İngiltere'de gerçekleşen davası, 'Johnny vs Amber' adıyla ve discovery+ ayrıcalığıyla BluTV’de yayınlandı.
Johnny Depp ve Amber Heard’ün ilk davası 'Johnny vs Amber' adıyla BluTV'de izleyicilerle buluşuyor. İki bölümden oluşan yapım, Depp ve Heard’ün boşanma sürecini ve 2020 yılında İngiltere'de gerçekleşen davayı mercek altına alıyor.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, 'Johnny vs Amber', ilk bölümde dosyayı Johnny Depp’in bakış açısından ele alırken ikinci bölümde ise Amber Heard'ün iddialarına odaklanıyor. Belgeselde uzman avukatlar ve ikiliye yakın isimlerin görüşleriyle birlikte, çiftin kendi çektiği görüntüler de yer alıyor.
'Johnny vs Amber', ABD’den sonra ilk kez discovery+ ayrıcalığıyla BluTV’de yayınlandı.
Aktör Johnny Depp - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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