https://tr.sputniknews.com/20220602/kapadokyada-kacak-yapilarin-yikimina-baslandi-1056912454.html
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınında bulunan kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımına yeniden başlandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T13:09+0300
2022-06-02T13:09+0300
2022-06-02T13:09+0300
türkiye
kapadokya
kaçak yapılaşma
kaçak yapılar
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Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi ekipleri, Göreme beldesinin İsalı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evi yıkarak enkazını kaldırdı.Yetkililer, kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak ve usulsüz yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.
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kapadokya
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kapadokya, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınında bulunan kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımına yeniden başlandı.
Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi ekipleri, Göreme beldesinin İsalı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evi yıkarak enkazını kaldırdı.
Yetkililer, kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.
Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak ve usulsüz yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.