https://tr.sputniknews.com/20220602/kapadokyada-kacak-yapilarin-yikimina-baslandi-1056912454.html

Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınında bulunan kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımına yeniden başlandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T13:09+0300

2022-06-02T13:09+0300

2022-06-02T13:09+0300

türkiye

kapadokya

kaçak yapılaşma

kaçak yapılar

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Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi ekipleri, Göreme beldesinin İsalı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evi yıkarak enkazını kaldırdı.Yetkililer, kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak ve usulsüz yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.

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kapadokya, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar