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Perinçek: Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek
Perinçek: Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek. Bu zorlukları aşacağız. Türkiye'nin dış politikada ve... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T23:13+0300
2022-06-02T23:13+0300
türkiye
vatan partisi
doğu perinçek
türkiye
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İzmir'de, Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda konuşan Perinçek, Türkiye'nin biber, maydanoz ve patlıcan fiyatlarını, traktörün deposuna doldurulamayan mazotu, toprağa atılamayan gübreyi konuştuğunu belirtti.Zorlukların büyük çözümlerin habercisi olduğunu ifade eden Perinçek, "Vatan Partisi olarak Türkiye'nin önündeki büyük kararı görüyoruz. Büyük devrimci çözümü, üretim devrimini görüyoruz. Türkiye, devleti ve halkıyla Atlantik Sistemi'nin dışına çıkmaktadır. Bu çok önemli. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'de üreticilerin milli hükümeti kurulacak. Vatan Partisi o üreticilerin milli hükümetinde anahtar görev yapacak" diye konuştu.Perinçek, verimli, çalışan ve halka hizmet eden kararlarında üretimi esas alan bir devlet yaratacaklarını anlattı.Milli bir banka sistemi kuracaklarını dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:Programda iş insanı Ethem Sancak, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve Bekir Cahit Yücel konuşma yaptılar.
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vatan partisi, doğu perinçek, türkiye

Perinçek: Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek

23:13 02.06.2022
© AA / Miraç KayaVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA / Miraç Kaya
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek. Bu zorlukları aşacağız. Türkiye'nin dış politikada ve güvenlik alanında da sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayacağız." dedi.
İzmir'de, Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda konuşan Perinçek, Türkiye'nin biber, maydanoz ve patlıcan fiyatlarını, traktörün deposuna doldurulamayan mazotu, toprağa atılamayan gübreyi konuştuğunu belirtti.
Zorlukların büyük çözümlerin habercisi olduğunu ifade eden Perinçek, "Vatan Partisi olarak Türkiye'nin önündeki büyük kararı görüyoruz. Büyük devrimci çözümü, üretim devrimini görüyoruz. Türkiye, devleti ve halkıyla Atlantik Sistemi'nin dışına çıkmaktadır. Bu çok önemli. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'de üreticilerin milli hükümeti kurulacak. Vatan Partisi o üreticilerin milli hükümetinde anahtar görev yapacak" diye konuştu.
Perinçek, verimli, çalışan ve halka hizmet eden kararlarında üretimi esas alan bir devlet yaratacaklarını anlattı.
Milli bir banka sistemi kuracaklarını dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin önünde iki önemli sorun var. Enerji ve gıda krizi. Vatan Partisi milli direnme ekonomisinde birinci önceliği enerji güvenliğine veriyor. İkinci önceliği gıda güvenliği ve üçüncü önceliği güvenliğin güvenliğini sağlamaya. Polisin, Türk ordusunun güvenliğini sağlayacağız. Sonra da sağlığın güvenliği, eğitimin güvenliği. Enerji, gıda, güvenlik, eğitim ve sağlık. Cari dengeyi de akıllı politikalarla sağlamış olacağız. Türkiye, 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek. Bu zorlukları aşacağız. Türkiye'nin dış politikada ve güvenlik alanında da sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayacağız."
Programda iş insanı Ethem Sancak, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve Bekir Cahit Yücel konuşma yaptılar.
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