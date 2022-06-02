https://tr.sputniknews.com/20220602/perincek-turkiye-3-5-yil-icerisinde-bambaska-bir-raya-girecek-1056928445.html

Perinçek: Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek

Perinçek: Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek. Bu zorlukları aşacağız. Türkiye'nin dış politikada ve... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T23:13+0300

2022-06-02T23:13+0300

2022-06-02T23:13+0300

türkiye

vatan partisi

doğu perinçek

türkiye

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İzmir'de, Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda konuşan Perinçek, Türkiye'nin biber, maydanoz ve patlıcan fiyatlarını, traktörün deposuna doldurulamayan mazotu, toprağa atılamayan gübreyi konuştuğunu belirtti.Zorlukların büyük çözümlerin habercisi olduğunu ifade eden Perinçek, "Vatan Partisi olarak Türkiye'nin önündeki büyük kararı görüyoruz. Büyük devrimci çözümü, üretim devrimini görüyoruz. Türkiye, devleti ve halkıyla Atlantik Sistemi'nin dışına çıkmaktadır. Bu çok önemli. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'de üreticilerin milli hükümeti kurulacak. Vatan Partisi o üreticilerin milli hükümetinde anahtar görev yapacak" diye konuştu.Perinçek, verimli, çalışan ve halka hizmet eden kararlarında üretimi esas alan bir devlet yaratacaklarını anlattı.Milli bir banka sistemi kuracaklarını dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:Programda iş insanı Ethem Sancak, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve Bekir Cahit Yücel konuşma yaptılar.

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vatan partisi, doğu perinçek, türkiye