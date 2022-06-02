https://tr.sputniknews.com/20220602/rehin-alma-olayinda-supheliyi-etkisiz-hale-getiren-komiserin-tutuklandigi-iddiasina-yalanlama-1056901790.html

'Rehin alma' olayında şüpheliyi etkisiz hale getiren komiserin tutuklandığı iddiasına yalanlama

'Rehin alma' olayında şüpheliyi etkisiz hale getiren komiserin tutuklandığı iddiasına yalanlama

Bursa'da polise teslim olmamak için yanındaki kadını rehin alan şüpheliyi etkisiz hale getiren komiserin tutuklandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T02:03+0300

2022-06-02T02:03+0300

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türkiye

tabanca

osmangazi

bursa

kadın

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Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta hakkındaki yakalama kararı nedeniyle operasyon düzenleyen polis ekiplerine beraberindeki kadını rehin alarak direnen Raşit Atila'yı etkisiz hale getiren Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Adnan Barış Bacaksız, hakkındaki tutuklama iddialarına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.Bacaksız, görev yaptığı asayiş şube müdürlüğünden çıktığı sırada gazetecilerin sorusu üzerine, olayla ilgili ifadesini verdiğini, adli sürecin devam ettiğini dile getirdi.Açığa alındığına yönelik iddialara ilişkin de kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını belirten Bacaksız, görevinin başında olduğunu kaydetti.Apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'nın yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Teslim olmamak için beraberindeki Beyza A'yı rehin alan Raşit Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilemeyince polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Atila, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Beyza A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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