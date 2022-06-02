https://tr.sputniknews.com/20220602/roskomnadzor-vpn-servisi-protonun-engelleme-islemlerinin-basladigini-dogruladi-1056924022.html

Roskomnadzor, VPN servisi Proton’un engelleme işlemlerinin başladığını doğruladı

Roskomnadzor, VPN servisi Proton’un engelleme işlemlerinin başladığını doğruladı

Rus medya denetleyicisi Roskomnadzor, Rusya’da aralarında Proton VPN’in de bulunduğu VPN servislerinin engelleme işlemlerinin başladığını duyurdu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T19:07+0300

2022-06-02T19:07+0300

2022-06-02T19:07+0300

dünya

vpn

roskomnadzor

proton

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Roskomnadzor’dan Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya’da aralarında Proton VPN’in de bulunduğu VPN servislerinin engelleme işlemlerinin başladığı ifade edildi.Açıklamada, “İletişim Hakkında’ adlı yasaya göre yasadışı içerik engellemelerini aşma araçları tehdit olarak kabul ediliyor. Kamu İletişim Ağı İzleme ve Kontrol Merkezi, Rusya'da Rus yasalarını ihlal eden VPN hizmetlerinin çalışmasını sınırlamaya yönelik önlemler alıyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce öğrenildiği üzere birçok kullanıcı Proton VPN’e bağlanmayı başaramadı. Şirket te bağlantı sorunu olduğunu bildirerek, nedeninin servisin çalışmalarını kısıtlamaya çalışan yerel makamlar ve İnternet sağlayıcıları olabileceğini bildirmişti.Bugün ise şirketin resmi sitesinde Rusya’da VPN servislerine bağlantı sorunlarının yaşandığına daie bir bildiri yayınlandı.Proton VPN, ProtonMail güvenli web posta hizmetinin yaratıcıları tarafından geliştirildi. Üç farklı ülkenin IP adresleri altındaki bağlantılara tek bir cihazdan ücretsiz olarak erişilmesini sağlayan Proton'un merkezi Cenevre'de yer alıyor.Mart ayında Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, Rusya’da yaklaşık 20 popüler VPN servisinin engellendiğini açıklamıştı.

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vpn, roskomnadzor, proton