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https://tr.sputniknews.com/20220602/rusya-turkiyenin-suriyedeki-durumu-kotulestirecek-eylemlerden-uzak-durmasini-umuyoruz-1056928044.html
Rusya: Türkiye’nin Suriye’deki durumu kötüleştirecek eylemlerden uzak durmasını umuyoruz
Rusya: Türkiye’nin Suriye’deki durumu kötüleştirecek eylemlerden uzak durmasını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’de onsuzda karmaşık olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmasını umduklarını... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T22:53+0300
2022-06-02T22:53+0300
dünya
rusya
suriye
türkiye
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyonla ilgili haberleri endişeyle karşıladık. Ankara’nın, Suriye’de onsuz da zor olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz” ifadesine yer verildi.Bununla birlikte Türkiye’nin, ulusal güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Bu bağlamda, Suriye-Türkiye sınırında güvenilir güvenliğin sağlanmasının ancak sınıra Suriye ordu birliklerinin konuşlandırılmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.
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rusya, suriye, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya: Türkiye’nin Suriye’deki durumu kötüleştirecek eylemlerden uzak durmasını umuyoruz

22:53 02.06.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’de onsuzda karmaşık olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmasını umduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyonla ilgili haberleri endişeyle karşıladık. Ankara’nın, Suriye’de onsuz da zor olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz” ifadesine yer verildi.
Bununla birlikte Türkiye’nin, ulusal güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı,Bu bağlamda, Suriye-Türkiye sınırında güvenilir güvenliğin sağlanmasının ancak sınıra Suriye ordu birliklerinin konuşlandırılmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.
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