https://tr.sputniknews.com/20220602/stoltenberg-nato-ukraynaya-rusyayla-gorusmeler-icin-kosullar-dayatmayacak-1056926652.html

Stoltenberg: Müzakerelerde Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz

Stoltenberg: Müzakerelerde Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya, Rusya’yla görüşmelerde hangi koşulları kabul edip etmemesi gerektiğini söylemeyeceklerini belirtti. ABD... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T21:31+0300

2022-06-02T21:31+0300

2022-06-02T22:07+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

joe biden

türkiye

ukrayna krizi

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Biden ile hem Ukrayna'da devam durumu hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, “Ukrayna’nın siyasi yönetimine inanıyorum ve güveniyorum. Bu zor kararları onlar vermeli. Ukraynalıların neleri kabul etmesi neleri etmemesi gerektiği konusunda karar verme ve nihai görüşe sahip olma hakkımız yok. Onların meşru müdafaa hakkını hayata geçirmesine yardımcı olmalıyız” ifadesini kullandı.Stoltenberg, müzakerelere ilişkin "Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz" dedi.Tüm çatışmaların her zaman müzakere masasında bittiğini dile getiren NATO Genel Sekreteri, “Ama müzakere masasında olup bitenler de karadaki, savaş alanındaki duruma çok bağlı. Ukraynalılara, bu çatışmada en iyi sonuç elde etmelerine yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi.'Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan yetkilileri bir araya getireceğiz'Türkiye'nin 'önemli bir NATO müttefik' olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi:Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, "IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturup konuşup, doğru yolu bulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.

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nato, jens stoltenberg, joe biden, türkiye, ukrayna krizi