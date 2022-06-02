https://tr.sputniknews.com/20220602/stoltenberg-nato-ukraynaya-rusyayla-gorusmeler-icin-kosullar-dayatmayacak-1056926652.html
Stoltenberg: Müzakerelerde Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz
Stoltenberg: Müzakerelerde Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya, Rusya’yla görüşmelerde hangi koşulları kabul edip etmemesi gerektiğini söylemeyeceklerini belirtti. ABD... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T21:31+0300
2022-06-02T21:31+0300
2022-06-02T22:07+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
joe biden
türkiye
ukrayna krizi
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Biden ile hem Ukrayna'da devam durumu hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, “Ukrayna’nın siyasi yönetimine inanıyorum ve güveniyorum. Bu zor kararları onlar vermeli. Ukraynalıların neleri kabul etmesi neleri etmemesi gerektiği konusunda karar verme ve nihai görüşe sahip olma hakkımız yok. Onların meşru müdafaa hakkını hayata geçirmesine yardımcı olmalıyız” ifadesini kullandı.Stoltenberg, müzakerelere ilişkin "Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz" dedi.Tüm çatışmaların her zaman müzakere masasında bittiğini dile getiren NATO Genel Sekreteri, “Ama müzakere masasında olup bitenler de karadaki, savaş alanındaki duruma çok bağlı. Ukraynalılara, bu çatışmada en iyi sonuç elde etmelerine yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi.'Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan yetkilileri bir araya getireceğiz'Türkiye'nin 'önemli bir NATO müttefik' olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi:Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, "IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturup konuşup, doğru yolu bulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.
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Stoltenberg: Müzakerelerde Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz
21:31 02.06.2022 (güncellendi: 22:07 02.06.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya, Rusya’yla görüşmelerde hangi koşulları kabul edip etmemesi gerektiğini söylemeyeceklerini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda endişelerinin oturup konuşulması gerektiğini de söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Biden ile hem Ukrayna'da devam durumu hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, “Ukrayna’nın siyasi yönetimine inanıyorum ve güveniyorum. Bu zor kararları onlar vermeli. Ukraynalıların neleri kabul etmesi neleri etmemesi gerektiği konusunda karar verme ve nihai görüşe sahip olma hakkımız yok. Onların meşru müdafaa hakkını hayata geçirmesine yardımcı olmalıyız” ifadesini kullandı.
Stoltenberg, müzakerelere ilişkin "Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz" dedi.
Tüm çatışmaların her zaman müzakere masasında bittiğini dile getiren NATO Genel Sekreteri, “Ama müzakere masasında olup bitenler de karadaki, savaş alanındaki duruma çok bağlı. Ukraynalılara, bu çatışmada en iyi sonuç elde etmelerine yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi.
'Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan yetkilileri bir araya getireceğiz'
Türkiye'nin 'önemli bir NATO müttefik' olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi:
"Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. Şu anda da tam olarak bunu yapıyoruz. Ankara ile Türkiye yönetimi ile yakın temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de konuşuyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz."
Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, "IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturup konuşup, doğru yolu bulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.