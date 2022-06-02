https://tr.sputniknews.com/20220602/tarim-ve-orman-bakanligi-sulama-sistemi-projelerine-300-milyon-liralik-hibe-tahsis-etti-1056927933.html

Tarım ve Orman Bakanlığı, sulama sistemi projelerine 300 milyon liralık hibe tahsis etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, sulama sistemi projelerine 300 milyon liralık hibe tahsis etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bireysel Modern Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 300 milyon liralık hibe desteğini çiftçilere tahsis etti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T22:47+0300

2022-06-02T22:47+0300

2022-06-02T23:09+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

sulama

çiftçi

tarım reformu genel müdürlüğü

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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.Bakanlıkça yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlandığı belirtilen paylaşımda, çiftçilerin, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi ,tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, akıllı sulama sistemlerini, içeren projeleri için hibe desteğinden yararlanabildiği anımsatıldı.Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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tarım ve orman bakanlığı, sulama, çiftçi, tarım reformu genel müdürlüğü