Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220602/tarim-ve-orman-bakanligi-sulama-sistemi-projelerine-300-milyon-liralik-hibe-tahsis-etti-1056927933.html
Tarım ve Orman Bakanlığı, sulama sistemi projelerine 300 milyon liralık hibe tahsis etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, sulama sistemi projelerine 300 milyon liralık hibe tahsis etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bireysel Modern Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 300 milyon liralık hibe desteğini çiftçilere tahsis etti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T22:47+0300
2022-06-02T23:09+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
sulama
çiftçi
tarım reformu genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056894090_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_5d45ad552e84281636a2d3aa331c7de7.jpg
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.Bakanlıkça yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlandığı belirtilen paylaşımda, çiftçilerin, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi ,tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, akıllı sulama sistemlerini, içeren projeleri için hibe desteğinden yararlanabildiği anımsatıldı.Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056894090_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_1b94be3cc1a0b8b4d3e2773156de9891.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, sulama, çiftçi, tarım reformu genel müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı, sulama sistemi projelerine 300 milyon liralık hibe tahsis etti

22:47 02.06.2022 (güncellendi: 23:09 02.06.2022)
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
Abone olTelegram
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bireysel Modern Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 300 milyon liralık hibe desteğini çiftçilere tahsis etti.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Bakanlıkça yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlandığı belirtilen paylaşımda, çiftçilerin, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi ,tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, akıllı sulama sistemlerini, içeren projeleri için hibe desteğinden yararlanabildiği anımsatıldı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"2007 yılından itibaren uygulanan Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projeleri kapsamında, 2017-2021 yılları arasında 3,95 milyon dekar alanı kapsayan, 42 bin 531 projeye toplam 901,16 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Çiftçilerimizin bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine geçişi, hem su tasarrufu hem de birim alanda verim artışı sağlamaktadır. 2022 yılı için Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 300 milyon TL hibe desteği çiftçilerimize tahsis edilmiştir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала