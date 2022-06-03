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AB’nin yaptırım listesinde yer alan Yandex Genel Müdürü, şirketteki görevlerini bıraktı
AB’nin yaptırım listesinde yer alan Yandex Genel Müdürü, şirketteki görevlerini bıraktı
Yandex’in Genel Müdürü Arkadiy Voloj, görevini bırakma kararı aldığını açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T17:00+0300
2022-06-03T17:11+0300
dünya
avrupa birliği
yandex
rusya
yaptırım
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Yandex’ten yapılan açıklamada, şirketin kurucularından biri olan Voloj’un yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevinden ayrılacağı belirtildi. Voloj’un ayrıca, şirketin uluslararası iştirak şirketlerindeki yönetici görevlerinden de istifa ettiği kaydedildi.Voloj’un söz konusu kararı, AB’nin Ukrayna operasyonu yüzünden Rusya’ya uyguladığı yaptırımların son paketine kendisinin de dahil edilmesini izledi.Avrupa Birliği'nin (AB) 6. paket yaptırımlarını içeren bu belge, birliğin resmi gazetesinde yayınlanarak bugün yürürlüğe girdi. Listede; Rus ordu temsilcilerinin yanında, medya çalışanları, iş insanları ve Rusya liderliğinin yakın çevresinde yer alan isimler bulunuyor.Kremlin Sözcüsü Peskov'un eşi ile Yandex'in kurucusu Voloj, AB'nin yaptırım listesindeKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, kızı ve oğlu ile Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, AB'nin yeni yaptırım paketinde yer aldı.AB, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya ve Belarus'a uygulama kararı aldığı yeni yaptırım paketini resmi gazetede yayınladı. Yarından itibaren yürürlüğe girecek pakette Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, kızı ve oğlu, Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, artistik jimnastik olimpiyat şampiyonu ve 'Natsionalnıy Media Gruppı' Yönetim Kurulu Başkanı Alina Kabayeva yer aldı.RIA Novosti yazarları Pyotr Akopov, Viktoriya Nikiforova ve Timofey Sergeytsev, Patriot Medya Grubu Mütevelli Heyeti Başkanı Pavel Prigojin, enerji şirketi 'Nezavisimaya Neftegazovaa Kompaniya' sahibi Eduard Hudaynatov da listede yer verilen isimler oldu.AB, Buça vakasında sorumluluğu bulunduğunu iddia ettiği 64. motorize tugayından 40'ın üzerinde askeri de yaptırım listesine dahil etti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/ab-rusyadan-petrol-ithalatinin-yasaklanmasina-yonelik-6-yaptirim-paketini-resmen-onayladi-1056936206.html
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avrupa birliği, yandex, rusya, yaptırım

AB’nin yaptırım listesinde yer alan Yandex Genel Müdürü, şirketteki görevlerini bıraktı

17:00 03.06.2022 (güncellendi: 17:11 03.06.2022)
© AFP 2022Yandex
Yandex - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022
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Yandex’in Genel Müdürü Arkadiy Voloj, görevini bırakma kararı aldığını açıkladı.
Yandex’ten yapılan açıklamada, şirketin kurucularından biri olan Voloj’un yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevinden ayrılacağı belirtildi. Voloj’un ayrıca, şirketin uluslararası iştirak şirketlerindeki yönetici görevlerinden de istifa ettiği kaydedildi.
Voloj’un söz konusu kararı, AB’nin Ukrayna operasyonu yüzünden Rusya’ya uyguladığı yaptırımların son paketine kendisinin de dahil edilmesini izledi.
Avrupa Birliği'nin (AB) 6. paket yaptırımlarını içeren bu belge, birliğin resmi gazetesinde yayınlanarak bugün yürürlüğe girdi. Listede; Rus ordu temsilcilerinin yanında, medya çalışanları, iş insanları ve Rusya liderliğinin yakın çevresinde yer alan isimler bulunuyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un eşi ile Yandex'in kurucusu Voloj, AB'nin yaptırım listesinde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, kızı ve oğlu ile Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, AB'nin yeni yaptırım paketinde yer aldı.
AB, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya ve Belarus'a uygulama kararı aldığı yeni yaptırım paketini resmi gazetede yayınladı. Yarından itibaren yürürlüğe girecek pakette Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, kızı ve oğlu, Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, artistik jimnastik olimpiyat şampiyonu ve 'Natsionalnıy Media Gruppı' Yönetim Kurulu Başkanı Alina Kabayeva yer aldı.
RIA Novosti yazarları Pyotr Akopov, Viktoriya Nikiforova ve Timofey Sergeytsev, Patriot Medya Grubu Mütevelli Heyeti Başkanı Pavel Prigojin, enerji şirketi 'Nezavisimaya Neftegazovaa Kompaniya' sahibi Eduard Hudaynatov da listede yer verilen isimler oldu.
AB, Buça vakasında sorumluluğu bulunduğunu iddia ettiği 64. motorize tugayından 40'ın üzerinde askeri de yaptırım listesine dahil etti.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
Ukrayna krizi
AB, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik 6. yaptırım paketini resmen onayladı
11:32
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