https://tr.sputniknews.com/20220603/ab-rusyadan-petrol-ithalatinin-yasaklanmasina-yonelik-6-yaptirim-paketini-resmen-onayladi-1056936206.html
AB, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik 6. yaptırım paketini resmen onayladı
AB, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik 6. yaptırım paketini resmen onayladı
Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan petrol ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesi ve bir dizi Rus bankasının daha SWIFT sistemiyle ilişkisinin kesilmesini... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T11:32+0300
2022-06-03T11:32+0300
2022-06-03T11:32+0300
ukrayna krizi
yaptırım
rusya
avrupa birliği
ab konseyi
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırgan savaşı ve Belarus'un ona verdiği desteğin yanı sıra Rus silahlı kuvvetleri tarafından Ukrayna'da işlenen vahşetler doğrultusunda Konsey, bugün hem Rusya'yı hem de Belarus'u hedef alan 6. ekonomik ve bireysel yaptırım paketi uygulamaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.Yeni paket, Rus petrolü ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasının 'ham petrol için 6 aydan 8 aya çıkarılmasını' ve 'ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin AB ülkeleri tarafından satın alınması, ithalatı veya sevkiyatına yasak konulmasını içeriyor.Açıklamada, "Coğrafi durumları nedeniyle, Rus kaynaklarına belirli bir bağımlılıktan muzdarip olan ve uygulanabilir alternatif seçenekleri olmayan AB üye ülkelerine, boru hattıyla ham petrol ithalatı konusunda geçici bir istisna öngörülmektedir. Ayrıca Bulgaristan ve Hırvatistan, sırasıyla Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrol ve vakumlu gaz yağı ithalatına ilişkin geçici istisnalardan yararlanacak" denildi.Brüksel, ayrıca Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Moskova Kredi Bankası ve Rus Tarım Bankası olmak üzere 3 kurumu daha SWIFT sisteminden çıkarmaya karar verdi.Öte yandan açıklamada, Rusya'da devlete ait 3 medya kuruluşu da yaptırım listesine alındığı belirtilerek, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 ve TV Center International'ın ve çalışanlarının AB'de yayıncılık dışındaki faaliyetlerde bulunması, araştırma ve röportajlar yapmasının yasaklandığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, ilgili yasal düzenlemelerin yakında Resmi Gazete'de yayınlanacağı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/abd-rusya-ve-belarusta-71-sirkete-yaptirim-getirdi-1056926472.html
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yaptırım, rusya, avrupa birliği, ab konseyi
AB, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik 6. yaptırım paketini resmen onayladı
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Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan petrol ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesi ve bir dizi Rus bankasının daha SWIFT sistemiyle ilişkisinin kesilmesini içeren 6. yaptırım paketini resmen onayladı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırgan savaşı ve Belarus'un ona verdiği desteğin yanı sıra Rus silahlı kuvvetleri tarafından Ukrayna'da işlenen vahşetler doğrultusunda Konsey, bugün hem Rusya'yı hem de Belarus'u hedef alan 6. ekonomik ve bireysel yaptırım paketi uygulamaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.
Yeni paket, Rus petrolü ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasının 'ham petrol için 6 aydan 8 aya çıkarılmasını' ve 'ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin AB ülkeleri tarafından satın alınması, ithalatı veya sevkiyatına yasak konulmasını içeriyor.
Açıklamada, "Coğrafi durumları nedeniyle, Rus kaynaklarına belirli bir bağımlılıktan muzdarip olan ve uygulanabilir alternatif seçenekleri olmayan AB üye ülkelerine, boru hattıyla ham petrol ithalatı konusunda geçici bir istisna öngörülmektedir. Ayrıca Bulgaristan ve Hırvatistan, sırasıyla Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrol ve vakumlu gaz yağı ithalatına ilişkin geçici istisnalardan yararlanacak" denildi.
Brüksel, ayrıca Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Moskova Kredi Bankası ve Rus Tarım Bankası olmak üzere 3 kurumu daha SWIFT sisteminden çıkarmaya karar verdi.
Öte yandan açıklamada, Rusya'da devlete ait 3 medya kuruluşu da yaptırım listesine alındığı belirtilerek, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 ve TV Center International'ın ve çalışanlarının AB'de yayıncılık dışındaki faaliyetlerde bulunması, araştırma ve röportajlar yapmasının yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ilgili yasal düzenlemelerin yakında Resmi Gazete'de yayınlanacağı ifade edildi.