https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-dilenci-operasyonu-80-kisiye-22-bin-160-tl-para-cezasi-1056961082.html
Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası
Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası
Adana’da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:08+0300
2022-06-03T22:08+0300
2022-06-03T22:08+0300
türkiye
adana
dilenci
operasyon
cam silicileri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056960937_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_1e9f3fd0f9ac85d97e2100cec7242047.jpg
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timler Amirliğine bağlı ekipleri, seyir halinde kavşaklarda dilencilik yapan ve cam silen kişilere yönelik asayiş uygulaması yaptı. Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde yapılan seyir halindeki uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere toplam 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. Yaşı küçük 6 kişiye de dilencilik ve satıcılık yapmaktan adli işlem yapıldı.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056960937_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_82422b9180ad7b44fcc247e5f6c92746.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, dilenci, operasyon, cam silicileri
Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası
Abone ol
Adana’da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere 22 bin 160 TL para cezası uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timler Amirliğine bağlı ekipleri, seyir halinde kavşaklarda dilencilik yapan ve cam silen kişilere yönelik asayiş uygulaması yaptı.
Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde yapılan seyir halindeki uygulamada 80 kişi yakalandı.
Yakalanan kişilere toplam 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. Yaşı küçük 6 kişiye de dilencilik ve satıcılık yapmaktan adli işlem yapıldı.