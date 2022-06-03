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https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-dilenci-operasyonu-80-kisiye-22-bin-160-tl-para-cezasi-1056961082.html
Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası
Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası
Adana’da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-03T22:08+0300
türkiye
adana
dilenci
operasyon
cam silicileri
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timler Amirliğine bağlı ekipleri, seyir halinde kavşaklarda dilencilik yapan ve cam silen kişilere yönelik asayiş uygulaması yaptı. Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde yapılan seyir halindeki uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere toplam 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. Yaşı küçük 6 kişiye de dilencilik ve satıcılık yapmaktan adli işlem yapıldı.
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adana, dilenci, operasyon, cam silicileri

Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası

22:08 03.06.2022
© İHAAdana’da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı.
Adana’da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© İHA
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Adana’da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere 22 bin 160 TL para cezası uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timler Amirliğine bağlı ekipleri, seyir halinde kavşaklarda dilencilik yapan ve cam silen kişilere yönelik asayiş uygulaması yaptı.
Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde yapılan seyir halindeki uygulamada 80 kişi yakalandı.
Yakalanan kişilere toplam 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. Yaşı küçük 6 kişiye de dilencilik ve satıcılık yapmaktan adli işlem yapıldı.
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