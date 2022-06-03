https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-dilenci-operasyonu-80-kisiye-22-bin-160-tl-para-cezasi-1056961082.html

Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası

Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası

Adana’da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T22:08+0300

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2022-06-03T22:08+0300

türkiye

adana

dilenci

operasyon

cam silicileri

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timler Amirliğine bağlı ekipleri, seyir halinde kavşaklarda dilencilik yapan ve cam silen kişilere yönelik asayiş uygulaması yaptı. Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde yapılan seyir halindeki uygulamada 80 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere toplam 22 bin 160 TL para cezası uygulandı. Yaşı küçük 6 kişiye de dilencilik ve satıcılık yapmaktan adli işlem yapıldı.

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adana, dilenci, operasyon, cam silicileri