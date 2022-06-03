https://tr.sputniknews.com/20220603/ahmet-agaoglu-kulupler-birligindeki-gorevimi-devredecegim-1056960761.html

Ahmet Ağaoğlu: Kulüpler Birliği'ndeki görevimi devredeceğim

Ahmet Ağaoğlu: Kulüpler Birliği'ndeki görevimi devredeceğim

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" dedi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T22:01+0300

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spor

ahmet ağaoğlu

trabzonspor

kulüpler birliği

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Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" diyen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Etik olarak tüm kurulların istifa etmesi gerekiyor'"Kulüp başkanlarının bir ricası, temennisi var. 16 Haziran'daki seçim olağanüstü genel kurul, sadece TFF başkanı ve yönetim kurulu seçime gidiyor" diye devam eden Ağaoğlu, "Diğer kurullar yasa gereği 4 yıl seçildiği için göreve devam ediyor. Ama burada etik olarak başkan ve yönetim kurulu değişeceğine göre, etik olarak da diğer kurulların da başkanlık seçimi sonrası istifalarını vermeleri gerekiyor. Kulüp başkanları, bu düşüncelerini çok açıkça ifade ettiler" diye konuştu.Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olarak Ağaoğlu, "Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği'nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220601/trabzonspor-baskani-agaoglu-ali-kocun-aciklamalari-kendi-basarisizliklarinin-ustunu-ortme-1056881594.html

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ahmet ağaoğlu, trabzonspor, kulüpler birliği