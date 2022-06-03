https://tr.sputniknews.com/20220603/akinci-ussu-darbe-girisimi-davasi-istinaf-mahkemesinden-gecti-1056941897.html

Akıncı Üssü darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

Akıncı Üssü darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

İstinaf mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T13:47+0300

2022-06-03T13:47+0300

2022-06-03T13:51+0300

akıncı üssü davası

türkiye

istinaf mahkemesi

türksat

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 26 Kasım 2020'de karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı.Ceza dairesi inceleme sonucunda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizliğin bulunmadığını ve kararın hukuka uygun olduğunu belirtti.Kararda, verilen beraat kararlarının hukuka uygun bulunduğu, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden de bu uygulamanın sürdürülmesine hükmedildiği kaydedildi.Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.Davanın geçmişiFETÖ darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 481 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.4 bin 658 sayfalık iddianame ile 570 ek klasör, 31 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.İddianamede, elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 sivil olmak üzere 481 şüpheli belirlendi.Şüphelilere 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütü yönetmek', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ibadethanelere zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamaları yönetildi.515 celse, 5 bin 500 saat kayıtİddianamenin kabulünden sonra ilk duruşma, 1 Ağustos 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1198 gün süren yargılamada, Selfet Giray mahkeme başkanı, Ömer Ünal ve Erhan Karakaya ise üye hakim olarak kürsüde yer aldı. Adnan Gümüş ise duruşma savcısı olarak görev yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi.KararAkıncı Üssü'ndeki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava 26 Kasım 2020'de karara bağlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, darbeyi planladığı iddia edilen sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası vermişti.'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırılan sanıklar arasında, 15 Temmuz akşamı Ankara semalarında alçaktan uçuş yapan ve kritik kamu kurumlarını bombalayarak 68 kişiyi şehit eden pilotlar da yer aldı.Polis Özel Harekat Başkanlığına düzenlediği bombalı saldırıyla biri imam diğerleri polis 43 kişiyi şehit eden, ardından TBMM ve TÜRKSAT'ı da bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, 'yönetici sıfatıyla' bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve farklı suçlardan 3 bin 901 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının hatasız bir şekilde vurulması için lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu da '44 kişiyi kasten öldürme', 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl hapisle cezalandırıldı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan'a da kasten öldürme ve anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezası verildi. Kaplan ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.Farklı zamanlarda Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 648'er yıl hapis cezası verildi.Üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/akinci-ussu-davasi-dosyasi-istinaf-incelemesine-gonderildi-1051838791.html

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akıncı üssü davası, istinaf mahkemesi, türksat