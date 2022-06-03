https://tr.sputniknews.com/20220603/beykozda-duraga-carpan-ibbye-bagli-kamyon-su-kanalina-devrildi-1056955596.html
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi
Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hafriyat kamyonu, otobüs durağına çarptıktan sonra Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T18:54+0300
2022-06-03T18:54+0300
2022-06-03T18:54+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen hafriyat yüklü 16 BRB 37 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Bloklar otobüs durağına çarptı.Durakta bekleyen yolcular kaçışırken kamyon, Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi. Kamyon şoförü Mehmet B'nin bu esnada araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İSKİ'ye bağlı görev yapan kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi
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Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hafriyat kamyonu, otobüs durağına çarptıktan sonra Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi.
Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen hafriyat yüklü 16 BRB 37 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Bloklar otobüs durağına çarptı.
Durakta bekleyen yolcular kaçışırken kamyon, Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi. Kamyon şoförü Mehmet B'nin bu esnada araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İSKİ'ye bağlı görev yapan kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.