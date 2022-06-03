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https://tr.sputniknews.com/20220603/binali-yildirim-ali-evladim-okullar-yazin-da-acik-kalacakmis-1056962678.html
Binali Yıldırım: Ali evladım, okullar yazın da açık kalacakmış
Binali Yıldırım: Ali evladım, okullar yazın da açık kalacakmış
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu açılışında espri yaparak, "Bugün günlerden Cuma, Ali’ye kötü haber var. Ali evladım, okullar yazın da... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:37+0300
2022-06-03T22:44+0300
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile eşi Nebahat Özer, Türk Kızılay’ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" çerçevesinde Çankırı’da hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu’nun açılışına katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Ali’ye kötü haber var. Ali evladım, okullar yazın da açık kalacakmış. Çok sevdiğin Milli Eğitim Bakanı açıkladı" sözleriyle davetlileri güldürdü.'Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz’ hadisinin gereğini yapıyoruz'Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimde büyük bir hamle başlattığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:'20 yıldır hizmet ediyoruz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 20 yıldır hizmet ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Bakanlığımın ilk yıllarında Ankara’dan Çankırı’ya Kastamonu’ya gitmek meseleydi. Bakuşveli, Tekebeli, İn Dağı, Ilgaz Dağı'na giderken korkulu rüyalar gördüğünüz geçitle ve kasisli yollardan ibaret. Elhamdülillah bugün bunlar geride kaldı. Çankırı, Kastamonu’ya kapı komşusu oldu. Çankırı’nın ayrıca bir başka önemi de var. Benim dünümün de memleketi. He ne kadar bize Kastamonuluyuz deşelerse de gelini aldıktan sonra da Seda'nın Çankırılı olduğunu anladık. Bu da güzel oldu. Önce Kastamonu'nun işlerini, sonra da Çankırı’nın işlerini yaptırdılar. Böylece iyi bir taktik izlediler. Memleketimizin işleri için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 20 yıldır çalışıyoruz" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, binali yıldırım, semiha yıldırım, mahmut özer, eğitim

Binali Yıldırım: Ali evladım, okullar yazın da açık kalacakmış

22:37 03.06.2022 (güncellendi: 22:44 03.06.2022)
© İHA / HASAN AY - RECEP ARSLAN - SERHAT HALİT BİÇER-Binali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© İHA / HASAN AY - RECEP ARSLAN - SERHAT HALİT BİÇER-
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu açılışında espri yaparak, "Bugün günlerden Cuma, Ali’ye kötü haber var. Ali evladım, okullar yazın da açık kalacakmış. Çok sevdiğin Milli Eğitim Bakanı açıkladı" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile eşi Nebahat Özer, Türk Kızılay’ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" çerçevesinde Çankırı’da hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu’nun açılışına katıldı.
Törende konuşan Yıldırım, "Ali’ye kötü haber var. Ali evladım, okullar yazın da açık kalacakmış. Çok sevdiğin Milli Eğitim Bakanı açıkladı" sözleriyle davetlileri güldürdü.

'Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz’ hadisinin gereğini yapıyoruz'

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimde büyük bir hamle başlattığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Aslında sizin yaptıklarınız, bizim yaptıklarımızın zekatı ölçüsünde. Amaç burada bu işin farkındalığını oluşturmak. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya; ‘Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.’ İşte o hadisin gereğini yapıyoruz. Bizim dönemimizde bırakın okul öncesi eğitim, okul çağındaki eğitim bile imtiyazlı bir işti. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapılacak anaokulları, anasınıflarıyla, okul öncesi 3, 4, 5, yaşında aynı oranlara taşıyacağız. Az önce Bakanımız açıkladı. Esasında okul öncesi yavrularımızın kişilik oluşumu, alışkanlıklarının gelişmesi, arkadaşlıklarının gelişmesi ve birçok sosyalleşme konusunun bu dönemlerde olduğu hani ‘ağaç yaşken eğilir’ atasözümüzün gereği olarak bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar daha sonraki yıllarda kişilik özelliklerini oluşturuyor."

'20 yıldır hizmet ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 20 yıldır hizmet ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Bakanlığımın ilk yıllarında Ankara’dan Çankırı’ya Kastamonu’ya gitmek meseleydi. Bakuşveli, Tekebeli, İn Dağı, Ilgaz Dağı'na giderken korkulu rüyalar gördüğünüz geçitle ve kasisli yollardan ibaret. Elhamdülillah bugün bunlar geride kaldı. Çankırı, Kastamonu’ya kapı komşusu oldu. Çankırı’nın ayrıca bir başka önemi de var. Benim dünümün de memleketi. He ne kadar bize Kastamonuluyuz deşelerse de gelini aldıktan sonra da Seda'nın Çankırılı olduğunu anladık. Bu da güzel oldu. Önce Kastamonu'nun işlerini, sonra da Çankırı’nın işlerini yaptırdılar. Böylece iyi bir taktik izlediler. Memleketimizin işleri için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 20 yıldır çalışıyoruz" diye konuştu.
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