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https://tr.sputniknews.com/20220603/bm-guvenlik-konseyinde-turkey-yerine-ilk-kez-turkiye-kullanildi-1056931068.html
BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı
BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı
BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi. Türk diplomat Ayşe İnanç'ın katıldığı... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T02:29+0300
2022-06-03T02:29+0300
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Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde 'Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi' oturumuna katıldı.Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi 'Türkiye' olarak yer aldı.BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmişti.
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turkey, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm), bmgk, isim

BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı

02:29 03.06.2022
© AABM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi. Türk diplomat Ayşe İnanç'ın katıldığı BMGK oturumunda ülke ismi, ilk kez 'Türkiye' olarak kullanıldı.
BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi. Türk diplomat Ayşe İnanç'ın katıldığı BMGK oturumunda ülke ismi, ilk kez 'Türkiye' olarak kullanıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi. Türk diplomat Ayşe İnanç'ın katıldığı BMGK oturumunda ülke ismi, ilk kez 'Türkiye' olarak kullanıldı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde 'Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi' oturumuna katıldı.

Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.
BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi 'Türkiye' olarak yer aldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmişti.
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
DÜNYA
Birleşmiş Milletler, 'Turkey' yerine 'Türkiye'yi kabul etti
1 Haziran , 21:18
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