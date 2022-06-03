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Gökyüzünde beş gezegen bir araya geliyor
Gökyüzünde beş gezegen bir araya geliyor
Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin özel bir hizalanmayla bu sabahtan itibaren gökyüzünde aynı anda çıplak gözle görülebileceği bildirildi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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gezegen, фото, gökyüzü, satürn, venüs

Gökyüzünde beş gezegen bir araya geliyor

12:30 03.06.2022 (güncellendi: 12:36 03.06.2022)
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Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin özel bir hizalanmayla bu sabahtan itibaren gökyüzünde aynı anda çıplak gözle görülebileceği bildirildi.
© PixabayDaily Mail sitesinin haberine göre bugün, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında güneşten uzaklıklarına göre sıralandı.
Gökyüzünde beş gezegen bir araya geliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© Pixabay
Daily Mail sitesinin haberine göre bugün, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında güneşten uzaklıklarına göre sıralandı.
© NASAGezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.
Gökyüzünde beş gezegen bir araya geliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© NASA
Gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.
© NASAHizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi.
Gökyüzünde beş gezegen bir araya geliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© NASA
Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi.
© NASAMerkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor.
Gökyüzünde beş gezegen bir araya geliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© NASA
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor.
© NASAGezegenleri bu şekilde bir arada görebilmek kavuşum olarak bilinir ve beş gezegeni içeren kavuşumlar oldukça nadirdir.
Gökyüzünde beş gezegen bir araya geliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© NASA
Gezegenleri bu şekilde bir arada görebilmek kavuşum olarak bilinir ve beş gezegeni içeren kavuşumlar oldukça nadirdir.
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