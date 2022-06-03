https://tr.sputniknews.com/20220603/hindistanda-kadinlar-temiz-suya-erisebilmek-icin-hayatlarini-riske-atiyor-1056939545.html

Hindistan'da kadınlar, temiz suya erişebilmek için hayatlarını riske atıyor

Hindistan'da kadınlar, temiz suya erişebilmek için hayatlarını riske atıyor

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kadınlar, temiz su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla metrelerce derinlikteki kuyuya hiçbir önlem almadan iniyor. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T13:18+0300

2022-06-03T13:18+0300

2022-06-03T13:18+0300

dünya

hindistan

su

su kesintisi

susuzluk

kuraklık

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşanan su sıkıntısı, hayatları riske atıyor. Ghusiya köyündeki kadınlar, suya erişebilmek için metrelerce derinlikteki kuyuya inmek zorunda kalıyor.Hiçbir önlem almadan indiği kuyudan çıkan bir kadının videosu, sosyal medyada hızla yayılınca ülke gündemine oturdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı videoya tepki göstererek yetkilileri köye acilen yardım sağlamaya çağırdı.'Su kaynağımız olana kadar oy vermemeye karar verdik'Eyaletteki su sıkıntısı her yaz mevsiminde baş gösteriyor. Eyalet hükümeti 2024 yılına kadar her köye su sağlama sözü verse de halen milyonlarca insan içme suyuna erişemiyor. Ghusiya'da öfkeli köylüler, hükümeti protesto etmek için bu yıl yerel seçimleri boykot edeceklerini belirtiyor.Hindistan medyasına konuşan bir kadın, "Suya erişmek için kuyuya inmemiz gerekiyor. Burada 3 kuyu var, hepsi neredeyse kurumuş durumda. Hükümet yetkilileri ve siyasiler buraya sadece seçimler sırasında gelir. Bu sefer uygun su kaynağımız olana kadar oy vermemeye karar verdik" dedi.Dünyanın en çok yeraltından su çıkaran ülkesi olan Hindistan'ın 2050 yılına kadar ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı tahmin edilirken, 30 şehrin yüksek riskli bölge kategorisinde olduğu belirtiliyor.Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün 2019'da yayınladığı bir raporda Hindistan, susuzluk riskinin en yüksek olduğu 17 ülke arasında göstermişti.

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hindistan, su, su kesintisi, susuzluk, kuraklık