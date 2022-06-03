https://tr.sputniknews.com/20220603/kastamonu-merkezli-8-ildeki-feto-operasyonu--32-gozalti-1056961945.html

Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Kastamonu merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T22:23+0300

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türkiye

fetö

kastamonu

başsavcı

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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince 6 ayı aşkın süredir FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.Kastamonu, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu, Çanakkale, Kars ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca 3.5 milyon lira civarında dolar, euro ve Türk lirası ile Ata lira, ziynet eşyası, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi" bilgisi verildi.

türkiye

kastamonu

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fetö, kastamonu, başsavcı