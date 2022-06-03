https://tr.sputniknews.com/20220603/maymun-cicegi-virusu-letonyaya-sicradi-1056944557.html
Maymun çiçeği virüsü Letonya'ya sıçradı
Maymun çiçeği virüsü Letonya'ya sıçradı
Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü son olarak Letonya'da 1 kişide tespit edildi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:03+0300
2022-06-03T14:03+0300
2022-06-03T14:04+0300
dünya
letonya
maymun çiçeği virüsü
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Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Letonya’da rastlandı. Letonya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 1 kişide maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, hastanın 50 yaşında olduğunu ve yurtdışına gittiği sırada enfekte olduğunu belirtti. Geçen pazartesi Nijerya'da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220602/nijeryada-maymun-cicegi-onlemi-vahsi-hayvan-eti-satisi-yasaklandi-1056926781.html
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letonya, maymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü Letonya'ya sıçradı
14:03 03.06.2022 (güncellendi: 14:04 03.06.2022) Abone ol
Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü son olarak Letonya'da 1 kişide tespit edildi.
Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Letonya’da rastlandı.
Letonya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 1 kişide maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, hastanın 50 yaşında olduğunu ve yurtdışına gittiği sırada enfekte olduğunu belirtti.
Geçen pazartesi Nijerya'da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.