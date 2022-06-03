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https://tr.sputniknews.com/20220603/maymun-cicegi-virusu-letonyaya-sicradi-1056944557.html
Maymun çiçeği virüsü Letonya'ya sıçradı
Maymun çiçeği virüsü Letonya'ya sıçradı
Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü son olarak Letonya'da 1 kişide tespit edildi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:03+0300
2022-06-03T14:04+0300
dünya
letonya
maymun çiçeği virüsü
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Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Letonya’da rastlandı. Letonya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 1 kişide maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, hastanın 50 yaşında olduğunu ve yurtdışına gittiği sırada enfekte olduğunu belirtti. Geçen pazartesi Nijerya'da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220602/nijeryada-maymun-cicegi-onlemi-vahsi-hayvan-eti-satisi-yasaklandi-1056926781.html
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letonya, maymun çiçeği virüsü

Maymun çiçeği virüsü Letonya'ya sıçradı

14:03 03.06.2022 (güncellendi: 14:04 03.06.2022)
© Flickrmaymun çiçeği (monkeypox)
maymun çiçeği (monkeypox) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Flickr
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Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü son olarak Letonya'da 1 kişide tespit edildi.
Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Letonya’da rastlandı.
Letonya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 1 kişide maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, hastanın 50 yaşında olduğunu ve yurtdışına gittiği sırada enfekte olduğunu belirtti.
Geçen pazartesi Nijerya'da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.
Nijerya maymun çiçeği yayılımını engellemek için vahşi hayvan eti satışını yasakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Nijerya'da 'maymun çiçeği' önlemi: Vahşi hayvan eti satışı yasaklandı
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