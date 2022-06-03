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https://tr.sputniknews.com/20220603/moskovada-buyuk-yangin-4-yarali-1056956426.html
Moskova’da büyük yangın: 4 yaralı
Moskova’da büyük yangın: 4 yaralı
Rusya’nın başkenti Moskova’nın batısındaki Grand Setun Plaza İş Merkezi’nde yangın çıktı. 1000 metrekarelik alana yayılan yangının söndürüldüğü, olayda 4... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:10+0300
2022-06-03T19:13+0300
dünya
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Moskova Acil Durumlar Departmanı’ndan yapılan açıklamada, yangının 9.30 sularında giriş katında başladığı ve kısa sürede 4 kata daha yayıldığı ifade edildi.Binadan 120 kişinin tahliye edildiği aktarılırken olay yerine 180 itfaiyeci ve 41 teçhizat gönderildiği bildirildi. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov da geldi.Yangın, saat 12.32 itibariyle tamamen söndürüldü.Moskova Belediye Başkanlığı, olayda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/cekyada-alzheimer-hastalarinin-bulundugu-huzurevinde-yangin-54-yarali-1056900217.html
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rusya, moskova, yangın, yaralı

Moskova’da büyük yangın: 4 yaralı

19:10 03.06.2022 (güncellendi: 19:13 03.06.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya’nın başkenti Moskova’nın batısındaki Grand Setun Plaza İş Merkezi’nde yangın çıktı. 1000 metrekarelik alana yayılan yangının söndürüldüğü, olayda dört kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın batısındaki Grand Setun Plaza İş Merkezi’nde yangın çıktı. 1000 metrekarelik alana yayılan yangının söndürüldüğü, olayda dört kişinin yaralandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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Rusya’nın başkenti Moskova’nın batısındaki Grand Setun Plaza İş Merkezi’nde yangın çıktı. 1000 metrekarelik alana yayılan yangının söndürüldüğü, olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Moskova Acil Durumlar Departmanı’ndan yapılan açıklamada, yangının 9.30 sularında giriş katında başladığı ve kısa sürede 4 kata daha yayıldığı ifade edildi.
Binadan 120 kişinin tahliye edildiği aktarılırken olay yerine 180 itfaiyeci ve 41 teçhizat gönderildiği bildirildi. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov da geldi.
Yangın, saat 12.32 itibariyle tamamen söndürüldü.
Moskova Belediye Başkanlığı, olayda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
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