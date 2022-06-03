https://tr.sputniknews.com/20220603/moskovada-buyuk-yangin-4-yarali-1056956426.html

Moskova’da büyük yangın: 4 yaralı

Moskova’da büyük yangın: 4 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın batısındaki Grand Setun Plaza İş Merkezi’nde yangın çıktı. 1000 metrekarelik alana yayılan yangının söndürüldüğü, olayda 4... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T19:10+0300

2022-06-03T19:10+0300

2022-06-03T19:13+0300

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Moskova Acil Durumlar Departmanı’ndan yapılan açıklamada, yangının 9.30 sularında giriş katında başladığı ve kısa sürede 4 kata daha yayıldığı ifade edildi.Binadan 120 kişinin tahliye edildiği aktarılırken olay yerine 180 itfaiyeci ve 41 teçhizat gönderildiği bildirildi. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov da geldi.Yangın, saat 12.32 itibariyle tamamen söndürüldü.Moskova Belediye Başkanlığı, olayda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220602/cekyada-alzheimer-hastalarinin-bulundugu-huzurevinde-yangin-54-yarali-1056900217.html

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