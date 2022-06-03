https://tr.sputniknews.com/20220603/rus-aeroflotun-yolcu-ucagi-sri-lankada-alikonuldu-1056947452.html
Rus Aeroflot’un yolcu uçağı, Sri Lanka’da alıkonuldu
Rus Aeroflot’un yolcu uçağı, Sri Lanka’da alıkonuldu
Rus havayolu şirketi Aeroflot, bir yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle Kolombo-Moskova seferini gerçekleştiremediğini duyurdu. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T15:04+0300
2022-06-03T15:04+0300
2022-06-03T15:04+0300
dünya
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sri lanka
rusya
yolcu uçağı
alıkoyma
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Aeroflot’tan yapılan açıklamada, dün gerçekleşmesi gereken SU289 sefer sayılı Kolombo-Moskova uçuşunun, Sri Lanka makanları tarafından getirilen uçuş yasağının kaldırılmasına ilişkin gerçekleştirilecek duruşmaya dek ertelendiği belirtildi.Söz konusu duruşmanın, 8 Haziran’da gerçekleşmesi bekleniyor.Öte yandan Sri Lanka basını, Kolombo Yüksek Ticaret Mahkemesi’nin, Airbus A330 tipi bir Aeroflot uçağının 16 Haziran’a ülkeyi terk etmesini yasaklama kararı aldığını yazdı.Sri Lanka mahkemesinin söz konusu kararı, GECAS uçak kiralama şirketiyle ilişkisi bulunan Celestial Aviation Trading Limited isimli bir İrlanda şirketinin şikayeti üstüne aldığı belirtiliyor.Bu nedenle Aeroflot uçağının alıkonulmasında, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya uçuşlarda leasing alanında getirdiği yaptırımların rolü olabileceği düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/rus-havayolu-sirketi-aeroflot-sociden-turkiyeye-haftada-38-dogrudan-ucus-duzenleyecek-1055045295.html
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aeroflot, sri lanka, rusya, yolcu uçağı, alıkoyma
Rus Aeroflot’un yolcu uçağı, Sri Lanka’da alıkonuldu
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Rus havayolu şirketi Aeroflot, bir yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle Kolombo-Moskova seferini gerçekleştiremediğini duyurdu.
Aeroflot’tan yapılan açıklamada, dün gerçekleşmesi gereken SU289 sefer sayılı Kolombo-Moskova uçuşunun, Sri Lanka makanları tarafından getirilen uçuş yasağının kaldırılmasına ilişkin gerçekleştirilecek duruşmaya dek ertelendiği belirtildi.
Söz konusu duruşmanın, 8 Haziran’da gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan Sri Lanka basını, Kolombo Yüksek Ticaret Mahkemesi’nin, Airbus A330 tipi bir Aeroflot uçağının 16 Haziran’a ülkeyi terk etmesini yasaklama kararı aldığını yazdı.
Sri Lanka mahkemesinin söz konusu kararı, GECAS uçak kiralama şirketiyle ilişkisi bulunan Celestial Aviation Trading Limited isimli bir İrlanda şirketinin şikayeti üstüne aldığı belirtiliyor.
Bu nedenle Aeroflot uçağının alıkonulmasında, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya uçuşlarda leasing alanında getirdiği yaptırımların rolü olabileceği düşünülüyor.