https://tr.sputniknews.com/20220603/rusya-ukraynanin-gidada-kendine-yeter-ulke-olarak-kalmasina-ilgi-duyuyoruz-1056959630.html

Rusya: Ukrayna’nın gıdada kendine yeter ülke olarak kalmasına ilgi duyuyoruz

Rusya: Ukrayna’nın gıdada kendine yeter ülke olarak kalmasına ilgi duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın gıda güvenliği açısından kendine yeter ülke olarak kalmasına ilgi duyduklarını, bunun Rusya’nın ulusal çıkarına uygun... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T21:24+0300

2022-06-03T21:24+0300

2022-06-03T21:24+0300

ekonomi

rusya

gıda

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya, DHC ve LHC gibi Ukrayna’nın da gıda güvenliği açısından kendine yeter ülke olmasına ilgi duyuyor. Bu, Rusya’nın ulusal çıkarlarını karşılıyor ve ülkemize göç yükünün azalmasına yardımcı oluyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bunun için gerekli çabayı gösteriyoruz. Kurtarılan bölgelerde ekim kampanyası başlatıldı, tarımsal altyapı da dahil olmak üzere restorasyon faaliyetleri yürütülüyor” dendi.Rusya'nın farklı bölgelerinden tarım üreticilerinin, DHC ve LHC'ye gönderilecek sebze ve tahıl tohumlarını sunduğunu kaydeden Bakanlık, Donbass’a bugüne kadar 40 ton ekim malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.Bununla birlikte, Herson Bölgesi’nin güneyinde Rus askerlerin tarım alanlarını mayınlardan temizleme çalışmaları sırasında 12 bin patlayıcı unsuru etkisiz hale getirdiği ifade edilirken DHC ve LHC’de kurtarılan 200 hektardan fazla arazinin de patlayıcıdan temizlendiği belirtildi.

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rusya, gıda