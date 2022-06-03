https://tr.sputniknews.com/20220603/sentetik-ecza-operasyonunda-doktor-ve-eczaci-kalfasi-tutuklandi-1056932277.html
Sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı
Sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan sentetik ecza operasyonunda gözaltına alınan doktor ve eczacı kalfası tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T04:10+0300
2022-06-03T04:10+0300
2022-06-03T04:10+0300
türkiye
samsun
bafra
doktor
eczane
eczacı
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056932357_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_ee3d0bff2c870c2f7c3345a518d4173c.jpg
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları neticesinde Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. ile C.K. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.Olayla ilgili 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. mahkemece tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/kayseride-uyusturucu-operasyonu-7-supheli-yakalandi-1056931994.html
türkiye
samsun
bafra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056932357_175:0:1376:901_1920x0_80_0_0_0dd738ce7716d5cd82b9c286dce7672c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
samsun, bafra, doktor, eczane, eczacı, tutuklama
Sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı
Abone ol
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan sentetik ecza operasyonunda gözaltına alınan doktor ve eczacı kalfası tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları neticesinde Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. ile C.K. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.
Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. mahkemece tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.