https://tr.sputniknews.com/20220603/yildiz-tilbeye-takipsizlik-karari-1056945459.html

Yıldız Tilbe'ye takipsizlik kararı

Yıldız Tilbe'ye takipsizlik kararı

Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleri hakkında sosyal medyadan yaptığı yorum nedeniyle başlatılan soruşturmasında karar verildi. Savcılık, Tilbe hakkında... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T14:26+0300

2022-06-03T14:26+0300

2022-06-03T14:27+0300

yıldız tilbe

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Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz aylarda sokak köpekleri hakkında sosyal medyadan yaptığı yorumu nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' suçundan başlatılan soruşturmasında karar verildi.Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, savcılık suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.Ne olmuştu?Tilbe köpekler hakkında, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da" demişti.Tilbe, soruşturma kapsamında ifadesinde ise "Bir sabah 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuğun saldırgan ve başıboş sokak köpekleri tarafından parçalanmış, sosyal medyadaki paylaşımı gördüğüm an başladı. Kesinlikle hayvan düşmanı değilim" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220418/yildiz-tilbe-mesele-hayvan-sevmekse-25-boa-yilani-25-cakal-ve-30-tane-sirtlan-beslerim-1055645450.html

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yıldız tilbe