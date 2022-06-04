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Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Denizli'nin Çardak ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T05:32+0300
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denizli
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Gölcük Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı'ya yıldırım isabet etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Adanalı'nın​​​​​​​ cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

05:32 04.06.2022
© Fotoğraf : Kenny Haren
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Denizli'nin Çardak ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
Gölcük Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı'ya yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Adanalı'nın​​​​​​​ cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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