https://tr.sputniknews.com/20220604/denizlide-yildirim-isabet-eden-coban-hayatini-kaybetti-1056975398.html
Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Denizli'nin Çardak ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T05:32+0300
2022-06-04T05:32+0300
2022-06-04T05:32+0300
türkiye
denizli
çoban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102953/52/1029535286_0:31:1349:790_1920x0_80_0_0_267cc64da56b23a58628b3f0c5048a62.jpg
Gölcük Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı'ya yıldırım isabet etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Adanalı'nın cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
türkiye
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102953/52/1029535286_127:0:1222:821_1920x0_80_0_0_71f71303a20250152a021892b50846b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denizli, çoban
Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Abone ol
Denizli'nin Çardak ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
Gölcük Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı'ya yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Adanalı'nın cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.