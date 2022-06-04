https://tr.sputniknews.com/20220604/fransa-acik-tenis-turnuvasinin-tek-kadinlar-finalinde-polonyali-swiatek-sampiyon-oldu-1056984849.html

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T17:47+0300

2022-06-04T17:47+0300

2022-06-04T17:47+0300

spor

tenis

fransa açık (roland garros)

iga swiatek

turnuva

şampiyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056984694_0:0:1167:656_1920x0_80_0_0_f363c84792749c7d15f2834e189c4446.jpg

Polonyalı Iga Swiatek, oland Garros'un şampiyonu oldu. Swiatek, finalde ABD'i Coco Gauf'u 2-0 mağlup etti.Swiatek, Paris'te düzenlenen turnuvayı ikinci kez kazananı. Dünya sıralamasında birinciliği garantileyen Swiatek, arka arkaya 35 maç kazandı.Polonyalı sporcu, 21. yüzyılda galibiyet serisi en uzun süren tenisçi olarak öne çıkıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tenis, fransa açık (roland garros), iga swiatek, turnuva, şampiyon