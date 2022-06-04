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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T17:47+0300
2022-06-04T17:47+0300
spor
tenis
fransa açık (roland garros)
iga swiatek
turnuva
şampiyon
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Polonyalı Iga Swiatek, oland Garros'un şampiyonu oldu. Swiatek, finalde ABD'i Coco Gauf'u 2-0 mağlup etti.Swiatek, Paris'te düzenlenen turnuvayı ikinci kez kazananı. Dünya sıralamasında birinciliği garantileyen Swiatek, arka arkaya 35 maç kazandı.Polonyalı sporcu, 21. yüzyılda galibiyet serisi en uzun süren tenisçi olarak öne çıkıyor.
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tenis, fransa açık (roland garros), iga swiatek, turnuva, şampiyon

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu

17:47 04.06.2022
© AFP 2022Iga Swiatek
Iga Swiatek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022
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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu.
Polonyalı Iga Swiatek, oland Garros'un şampiyonu oldu. Swiatek, finalde ABD'i Coco Gauf'u 2-0 mağlup etti.
Swiatek, Paris'te düzenlenen turnuvayı ikinci kez kazananı. Dünya sıralamasında birinciliği garantileyen Swiatek, arka arkaya 35 maç kazandı.
Polonyalı sporcu, 21. yüzyılda galibiyet serisi en uzun süren tenisçi olarak öne çıkıyor.
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