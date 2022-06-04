https://tr.sputniknews.com/20220604/fransa-acik-tenis-turnuvasinin-tek-kadinlar-finalinde-polonyali-swiatek-sampiyon-oldu-1056984849.html
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T17:47+0300
2022-06-04T17:47+0300
2022-06-04T17:47+0300
spor
tenis
fransa açık (roland garros)
iga swiatek
turnuva
şampiyon
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Polonyalı Iga Swiatek, oland Garros'un şampiyonu oldu. Swiatek, finalde ABD'i Coco Gauf'u 2-0 mağlup etti.Swiatek, Paris'te düzenlenen turnuvayı ikinci kez kazananı. Dünya sıralamasında birinciliği garantileyen Swiatek, arka arkaya 35 maç kazandı.Polonyalı sporcu, 21. yüzyılda galibiyet serisi en uzun süren tenisçi olarak öne çıkıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tenis, fransa açık (roland garros), iga swiatek, turnuva, şampiyon
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Swiatek şampiyon oldu
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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu.
Polonyalı Iga Swiatek, oland Garros'un şampiyonu oldu. Swiatek, finalde ABD'i Coco Gauf'u 2-0 mağlup etti.
Swiatek, Paris'te düzenlenen turnuvayı ikinci kez kazananı. Dünya sıralamasında birinciliği garantileyen Swiatek, arka arkaya 35 maç kazandı.
Polonyalı sporcu, 21. yüzyılda galibiyet serisi en uzun süren tenisçi olarak öne çıkıyor.