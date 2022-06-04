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Iğdırlı fırıncı: Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz
Iğdırlı fırıncı: Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz
CHP heyetinin Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir araya geldiği esnaf hayat pahalılığından dert yandı. Bir fırıncı, "Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T17:24+0300
2022-06-04T17:24+0300
ekonomi
ekmek
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iğdır
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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Iğdır il ve ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte kentte yaşayanların ve esnafın sorunlarını dinledi.'İnsanlar ekmekten dahi tasarruf yapar oldu'Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP heyetine halkın alım gücünün düştüğünü ve ekmekten dahi tasarruf ettiğini anlatan bir fırıncı şunları söyledi:“20 gram ekmek 2 lira 50 kuruş. Ekmek satışlarında yüzde 30’a yakın düşüş oldu. İnsanlar ekmekten dahi tasarruf yapar oldu. Zam yapamıyoruz halkımızın bütçesi yetmiyor. Alım gücü düşük. Yılbaşında bir torba unu 200-250 lira civarında alırken şu anda 500 liraya alıyoruz. En kötü olanı ise şu anda işçi çıkarıyoruz. Çünkü maliyetler yükseldiği zaman mecburen işçi çıkartmak zorunda kalıyoruz. O da istihdamı düşürüyor.”'Halkımız taze ekmek alamıyor'Bir diğer fırıncı ise yurttaşların taze ekmeği alamadığı için daha uyguna bayat ekmek sattıklarını belirterek, şunları kaydetti:CHP Adana Milletvekili Şevkin ise ülkenin hem ekonomik hem de demokratik olarak her geçen gün yoksullaştığını söyledi. Şevkin, şöyle konuştu:
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ekmek, chp, iğdır, fırın

Iğdırlı fırıncı: Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz

17:24 04.06.2022
© İHAEkmek, fırın
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© İHA
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CHP heyetinin Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir araya geldiği esnaf hayat pahalılığından dert yandı. Bir fırıncı, "Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz" dedi.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Iğdır il ve ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte kentte yaşayanların ve esnafın sorunlarını dinledi.

'İnsanlar ekmekten dahi tasarruf yapar oldu'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP heyetine halkın alım gücünün düştüğünü ve ekmekten dahi tasarruf ettiğini anlatan bir fırıncı şunları söyledi:

“20 gram ekmek 2 lira 50 kuruş. Ekmek satışlarında yüzde 30’a yakın düşüş oldu. İnsanlar ekmekten dahi tasarruf yapar oldu. Zam yapamıyoruz halkımızın bütçesi yetmiyor. Alım gücü düşük. Yılbaşında bir torba unu 200-250 lira civarında alırken şu anda 500 liraya alıyoruz. En kötü olanı ise şu anda işçi çıkarıyoruz. Çünkü maliyetler yükseldiği zaman mecburen işçi çıkartmak zorunda kalıyoruz. O da istihdamı düşürüyor.”

'Halkımız taze ekmek alamıyor'

Bir diğer fırıncı ise yurttaşların taze ekmeği alamadığı için daha uyguna bayat ekmek sattıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Bir ay içerisinde iki defa una zam geldi. Satışlarımızda düşüş var. Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz. Mesela 2 gün içerisinde birçok malzememize zam geldi. Ama ekmeğe zam yapamıyoruz valimiz kabul etmiyor. Unun çuvalı 440 lira oldu. Farklı farklı un alıyoruz. Kimisine 30 lira kimisine ise 50 lira zam geldi. Fakat biz ekmeğe zam yapmak istediğimizde vali karşı çıkıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.”
CHP Adana Milletvekili Şevkin ise ülkenin hem ekonomik hem de demokratik olarak her geçen gün yoksullaştığını söyledi. Şevkin, şöyle konuştu:
“Yılbaşı öncesinde yapılan asgari ücret zammı ile yeni yıla umutla girmeyi tasarladığı gece yarısı ne yazık ki elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta yapılan fahiş zamlarla vatandaşın daha cebine girmeden geriye alınmış oldu. Dün değerli İstanbul milletvekilimiz bir hesap yaptığını söyledi. Bu hesaba göre geçen yıl 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret ile bugünkü asgari ücretin alım gücü kıyasladığımızda şu an asgari ücretin en az 9 bin lira olması gerektiğini söyledi. Her geçen gün yoksullaştığımız her geçen gün sosyal medyada paylaşım yapmaya korktuğu yani sadece ekonomik değil demokratik anlamda da yoksullaştığımız bir durum yaşıyoruz. Böyle bir ortamda elbette ki CHP’nin kucaklayıcı, eşit paylaşımcı iktidarına ihtiyaç var. Sosyal adaletin sağlandığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir iktidara ihtiyaç var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun siz değerli yurttaşalara selamını getirdim"
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