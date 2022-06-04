https://tr.sputniknews.com/20220604/igdirli-firinci-halk-taze-ekmek-alamadigi-icin-bayat-ekmegi-ucuza-satiyoruz-1056984021.html

Iğdırlı fırıncı: Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz

Iğdırlı fırıncı: Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz

CHP heyetinin Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir araya geldiği esnaf hayat pahalılığından dert yandı. Bir fırıncı, "Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T17:24+0300

2022-06-04T17:24+0300

2022-06-04T17:24+0300

ekonomi

ekmek

chp

iğdır

fırın

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Iğdır il ve ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte kentte yaşayanların ve esnafın sorunlarını dinledi.'İnsanlar ekmekten dahi tasarruf yapar oldu'Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP heyetine halkın alım gücünün düştüğünü ve ekmekten dahi tasarruf ettiğini anlatan bir fırıncı şunları söyledi:“20 gram ekmek 2 lira 50 kuruş. Ekmek satışlarında yüzde 30’a yakın düşüş oldu. İnsanlar ekmekten dahi tasarruf yapar oldu. Zam yapamıyoruz halkımızın bütçesi yetmiyor. Alım gücü düşük. Yılbaşında bir torba unu 200-250 lira civarında alırken şu anda 500 liraya alıyoruz. En kötü olanı ise şu anda işçi çıkarıyoruz. Çünkü maliyetler yükseldiği zaman mecburen işçi çıkartmak zorunda kalıyoruz. O da istihdamı düşürüyor.”'Halkımız taze ekmek alamıyor'Bir diğer fırıncı ise yurttaşların taze ekmeği alamadığı için daha uyguna bayat ekmek sattıklarını belirterek, şunları kaydetti:CHP Adana Milletvekili Şevkin ise ülkenin hem ekonomik hem de demokratik olarak her geçen gün yoksullaştığını söyledi. Şevkin, şöyle konuştu:

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ekmek, chp, iğdır, fırın