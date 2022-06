Iğdırlı fırıncı: Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz

“Yılbaşı öncesinde yapılan asgari ücret zammı ile yeni yıla umutla girmeyi tasarladığı gece yarısı ne yazık ki elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta yapılan fahiş zamlarla vatandaşın daha cebine girmeden geriye alınmış oldu. Dün değerli İstanbul milletvekilimiz bir hesap yaptığını söyledi. Bu hesaba göre geçen yıl 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret ile bugünkü asgari ücretin alım gücü kıyasladığımızda şu an asgari ücretin en az 9 bin lira olması gerektiğini söyledi. Her geçen gün yoksullaştığımız her geçen gün sosyal medyada paylaşım yapmaya korktuğu yani sadece ekonomik değil demokratik anlamda da yoksullaştığımız bir durum yaşıyoruz. Böyle bir ortamda elbette ki CHP’nin kucaklayıcı, eşit paylaşımcı iktidarına ihtiyaç var. Sosyal adaletin sağlandığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir iktidara ihtiyaç var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun siz değerli yurttaşalara selamını getirdim"