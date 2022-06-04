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İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki gruptan biri diğerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 2 kişi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T02:58+0300
2022-06-04T02:58+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
saldırı
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İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen olay, iddiaya göre daha öncesinde aralarında husumet bulunan iki gruptan biri diğerine kahve önünde otururken motosiklet ile gelip kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonucu 2 kişi ayağından yaralanırken silah seslerini duyan civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan bir kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ekipler kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattıKahvehane sahibi Durmuş Ateş “İçerideydim bir anda ateş ettiler. Göremedim. İçeri geçtim göremedim herhalde ayağından vurulan bir arkadaş vardı. O anda yere yattı yatmasaydı olurdu. Maskeliymiş ondan göremedim” dedi.
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istanbul, küçükçekmece, saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

02:58 04.06.2022
© İHA / FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG Küçükçekmece’de iddiaya göre daha önceden husumetli olan iki grup arasından biri diğerine kurşun yağdırdı. Olay sonucu 2 kişi ayağından yaralanırken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
 Küçükçekmece’de iddiaya göre daha önceden husumetli olan iki grup arasından biri diğerine kurşun yağdırdı. Olay sonucu 2 kişi ayağından yaralanırken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© İHA / FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki gruptan biri diğerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili ekiplerce geniş çaplı inceleme başlatıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen olay, iddiaya göre daha öncesinde aralarında husumet bulunan iki gruptan biri diğerine kahve önünde otururken motosiklet ile gelip kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonucu 2 kişi ayağından yaralanırken silah seslerini duyan civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan bir kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ekipler kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı
Kahvehane sahibi Durmuş Ateş “İçerideydim bir anda ateş ettiler. Göremedim. İçeri geçtim göremedim herhalde ayağından vurulan bir arkadaş vardı. O anda yere yattı yatmasaydı olurdu. Maskeliymiş ondan göremedim” dedi.
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