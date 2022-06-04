https://tr.sputniknews.com/20220604/istanbul-kucukcekmecede-silahli-saldiri-2-yarali-1056972384.html

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki gruptan biri diğerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 2 kişi... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T02:58+0300

2022-06-04T02:58+0300

2022-06-04T02:58+0300

türkiye

istanbul

küçükçekmece

saldırı

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İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen olay, iddiaya göre daha öncesinde aralarında husumet bulunan iki gruptan biri diğerine kahve önünde otururken motosiklet ile gelip kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonucu 2 kişi ayağından yaralanırken silah seslerini duyan civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan bir kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ekipler kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattıKahvehane sahibi Durmuş Ateş “İçerideydim bir anda ateş ettiler. Göremedim. İçeri geçtim göremedim herhalde ayağından vurulan bir arkadaş vardı. O anda yere yattı yatmasaydı olurdu. Maskeliymiş ondan göremedim” dedi.

türkiye

istanbul

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istanbul, küçükçekmece, saldırı