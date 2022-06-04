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Japonya'da sabitkoin düzenlemesi
Japonya'da sabitkoin düzenlemesi
Japonya, Terra'daki çöküşün ardından sabitkoinler için yasal düzenleme getirdi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T03:39+0300
2022-06-04T03:39+0300
ekonomi
japonya
sabitkoin
terra
kripto para
tether
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Terra’da yaşanan çöküşle beraber kripto para birimlerinin küresel ekonominin odağına oturmasının ardından Japonya sabitkoinler etrafında yasal bir çerçeve getiren ilk büyük ekonomilerden biri oldu.Blomberg HT'nin haberine göre Japonya parlamentosu, sabitkoinlerin yasal statüsüne netlik kazandıran bir tasarıyı onayladı. Yeni yasaya göre sabitkoinler yen veya başka bir ulusal para ile ilişkilendirilecek ve sahiplerine bunları nominal değerde kullanma hakkını garanti edecek.Yeni yasa, sabitkoinlerin yalnızca lisanslı bankalar, kayıtlı aracı kurumlar ve tröst şirketler tarafından çıkarılabileceği anlamına geliyor. Mevzuat Tether gibi denizaşırı kurumlardan gelen varlığa dayalı mevcut sabitkoinleri veya onların algoritmik muadillerini ele almıyor.Dünyanın dört bir yanında hükümetler, TerraUSD’nin çökmesinin ve sözde güvenli varlığın milyarlarca dolarlık kayıplara yol açmasının ardından kripto para sektörünün çok önemli bir parçası olan sabitkoinlerin etrafına güvenlik bariyerleri dikmek için yarışıyor.CoinGecko tarafından derlenen verilere göre, bu tür tokenların toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 161 milyar dolar.Yeni yasal çerçeve bir yıl içinde yürürlüğe girecek. Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansı, önümüzdeki aylarda sabitkoin ihraççılarını yöneten düzenlemelerin başlayacağını söyledi.Mitsubishi UFJ Trust ve Banking Corp., yasal çerçeve yürürlüğe girdikten sonra Progmat Coin adlı kendi sabit parasını çıkarmayı planladığını söyledi.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.'in birimi olan banka, tokenin bir güven hesabına yerleştirilen yen tarafından tamamen destekleneceğini ve nominal değerde itfa garantisi vereceğini söyledi.
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japonya, sabitkoin, terra, kripto para, tether

Japonya'da sabitkoin düzenlemesi

03:39 04.06.2022
© Flickr / inu-photoJaponya bayrağı
Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Flickr / inu-photo
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Japonya, Terra'daki çöküşün ardından sabitkoinler için yasal düzenleme getirdi.
Terra’da yaşanan çöküşle beraber kripto para birimlerinin küresel ekonominin odağına oturmasının ardından Japonya sabitkoinler etrafında yasal bir çerçeve getiren ilk büyük ekonomilerden biri oldu.
Blomberg HT'nin haberine göre Japonya parlamentosu, sabitkoinlerin yasal statüsüne netlik kazandıran bir tasarıyı onayladı. Yeni yasaya göre sabitkoinler yen veya başka bir ulusal para ile ilişkilendirilecek ve sahiplerine bunları nominal değerde kullanma hakkını garanti edecek.
Yeni yasa, sabitkoinlerin yalnızca lisanslı bankalar, kayıtlı aracı kurumlar ve tröst şirketler tarafından çıkarılabileceği anlamına geliyor. Mevzuat Tether gibi denizaşırı kurumlardan gelen varlığa dayalı mevcut sabitkoinleri veya onların algoritmik muadillerini ele almıyor.
Dünyanın dört bir yanında hükümetler, TerraUSD’nin çökmesinin ve sözde güvenli varlığın milyarlarca dolarlık kayıplara yol açmasının ardından kripto para sektörünün çok önemli bir parçası olan sabitkoinlerin etrafına güvenlik bariyerleri dikmek için yarışıyor.
CoinGecko tarafından derlenen verilere göre, bu tür tokenların toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 161 milyar dolar.
Yeni yasal çerçeve bir yıl içinde yürürlüğe girecek. Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansı, önümüzdeki aylarda sabitkoin ihraççılarını yöneten düzenlemelerin başlayacağını söyledi.
Mitsubishi UFJ Trust ve Banking Corp., yasal çerçeve yürürlüğe girdikten sonra Progmat Coin adlı kendi sabit parasını çıkarmayı planladığını söyledi.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.'in birimi olan banka, tokenin bir güven hesabına yerleştirilen yen tarafından tamamen destekleneceğini ve nominal değerde itfa garantisi vereceğini söyledi.
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