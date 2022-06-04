https://tr.sputniknews.com/20220604/kovid-19-salgini-sonrasi-ilk-yurt-disi-haci-kafilesi-suudi-arabistana-ulasti-1056989131.html

Kovid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

Kovid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

Kovid-19 salgını sonrası ülke dışından ilk hacı kafilesi Endonezya'dan Suudi Arabistan'a geldi. 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T21:29+0300

2022-06-04T21:29+0300

2022-06-04T21:29+0300

yaşam

suudi arabistan

hacı

kafile

kovid-19

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Endonezya'dan gelen bu yılın ilk hacı kafilesini taşıyan uçak, Medine'deki Prens Muhammed bin Abdulaziz Havalimanı'na indi.Kafile, havaalanında Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Vekili Muhammed bin Abdurrahman el-Bicavi ile Endonezya'nın Riyad Büyükelçisi Abdulaziz Ahmed ve bazı Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından karşılandı.Endonezyalı 358 hacı adayının bulunduğu kafile havalimanında güllerle karşılanırken, gelenlere hurma ve zemzem ikramı da yapıldı.Suudi Arabistan'a yurt dışından son hacı kabulü 2019 yılında yapılmış daha sonra Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin verilmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.Kovid-19 gölgesinde hac mevsimiBu yıl Suudi Arabistan, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini açıklamıştı.Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından nisan ayında yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri gölgesinde gerçekleşecek hac mevsimine ilişkin kurallar duyurulmuştu.Bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı belirtilmişti. Ayrıca hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220419/diyanet-hac-ve-umre-seyahatlerinin-tarihlerini-acikladi-1055690531.html

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