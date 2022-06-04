https://tr.sputniknews.com/20220604/kutahyada-4-koy-sandik-basina-gidiyor-1056989703.html
Kütahya'da 4 köy sandık başına gidiyor
Kütahya'da 4 köy sandık başına gidiyor
Kütahya merkez, Simav, Gediz ve Şaphane ilçelerindeki 4 köy çeşitli sebeplerle boşalan muhtarlıklar için sandık başına gidiyor. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T22:12+0300
2022-06-04T22:12+0300
2022-06-04T22:12+0300
türkiye
kütahya
köy
seçim
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Alınan bilgiye göre, Kütahya merkez Enne Mahallesi, Simav Kalkan köyü, Gediz Sazköy ile Şaphane Kalabak köyleri muhtar seçmek için 5 Haziran 2022 Pazar günü oy kullanacak. Çeşitli sebeplerle boşalan bu köylerde seçilecek olan muhtarlar, yapılacak ilk yerel seçime kadar bu görevlerini sürdürecekler.
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kütahya, köy, seçim
Kütahya'da 4 köy sandık başına gidiyor
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Kütahya merkez, Simav, Gediz ve Şaphane ilçelerindeki 4 köy çeşitli sebeplerle boşalan muhtarlıklar için sandık başına gidiyor.
Alınan bilgiye göre, Kütahya merkez Enne Mahallesi, Simav Kalkan köyü, Gediz Sazköy ile Şaphane Kalabak köyleri muhtar seçmek için 5 Haziran 2022 Pazar günü oy kullanacak.
Çeşitli sebeplerle boşalan bu köylerde seçilecek olan muhtarlar, yapılacak ilk yerel seçime kadar bu görevlerini sürdürecekler.