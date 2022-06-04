https://tr.sputniknews.com/20220604/muharrem-inceden-kilicdarogluna-trabzonda-ulkucu-konyada-muhafazakr-vanda-hdpli-oluyorsun-1056986896.html

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Trabzon'da ülkücü, Konya’da muhafazakâr, Van’da HDP’li oluyorsun

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Trabzon'da ülkücü, Konya’da muhafazakâr, Van’da HDP’li oluyorsun

Memleket Partisi'ni kuran ve Genel Başkanı olan Muharrem İnce, Diyarbakır ziyaretinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İnce, Kılıçdaroğlu'na, “Trabzon'a... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T19:03+0300

2022-06-04T19:03+0300

2022-06-04T19:03+0300

politika

muharrem ince

ülkücü

muhafazakar

hdp

chp

memleket partisi

van

diyarbakır

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a geldi.Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin" cümlesine yanıt verdi. "Bir kişiyi ben serbest bırakırım demek doğru değil. Biz, ne tutuklatırız ne de serbest bırakırız. Bu, bizim görevimiz değil, mahkemelerin görevi. Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi” diyen İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle: 'Sen evet oyu vermedin mi?''CHP bütün sandıkları koruyamayacak'Bana diyorlar ki sandıklara sen sahip çıkmadın, bunu diyenler aptallardır. Cumhurbaşkanı adayı sahip çıkmaz parti sahip çıkar. Ben tek başıma adamım 200 bin tane sandık var nasıl sahip çıkacağım, parti sahip çıkmalı. Eminim ki Diyarbakır’da CHP bütün sandıkları koruyamayacak, benim seçimimde koruyamadı.

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muharrem ince, ülkücü, muhafazakar, hdp, chp, memleket partisi, van, diyarbakır