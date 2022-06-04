Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Trabzon'da ülkücü, Konya’da muhafazakâr, Van’da HDP’li oluyorsun
© AAMuharrem İnce
© AA
Memleket Partisi'ni kuran ve Genel Başkanı olan Muharrem İnce, Diyarbakır ziyaretinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İnce, Kılıçdaroğlu'na, “Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya’ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun böyle siyaset olmaz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a geldi.
Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin" cümlesine yanıt verdi. "Bir kişiyi ben serbest bırakırım demek doğru değil. Biz, ne tutuklatırız ne de serbest bırakırız. Bu, bizim görevimiz değil, mahkemelerin görevi. Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi” diyen İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:
Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin" cümlesine yanıt verdi. "Bir kişiyi ben serbest bırakırım demek doğru değil. Biz, ne tutuklatırız ne de serbest bırakırız. Bu, bizim görevimiz değil, mahkemelerin görevi. Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi” diyen İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:
"Ben Memleket Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, üyelerimiz kabul ederse. Sandığı koyacağız bütün üyeler oy kullanacak başka biride aday olmak isteyebilir. Ben Hakimler Savcılar Kuruluna, Anayasa Mahkemesine, Yargıtaya, mahkeme başkanlığına, ağır ceza reisliğine aday değilim, cumhurbaşkanlığına adayım. Bu ülkede bir partinin başkanı Selahattin Demirtaş hapse atılmalıdır diyor, öbürü de ben çıkartacağım diyor ikisi de bunu diyemez. Siz yargıç değilsiniz, kimsiniz?
'Sen evet oyu vermedin mi?'
Van’a gidiyorsun Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsan bize geleceksin, ortama göre konuşuyorsun, Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya’ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız hakim savcı değiliz. Bir kişiyi ben serbest bırakırım demekte doğru değil biz ne tutuklatırız nede serbest bırakırız bu bizim görevimiz değil mahkemelerin görevi. Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi?
'CHP bütün sandıkları koruyamayacak'
Bana diyorlar ki sandıklara sen sahip çıkmadın, bunu diyenler aptallardır. Cumhurbaşkanı adayı sahip çıkmaz parti sahip çıkar. Ben tek başıma adamım 200 bin tane sandık var nasıl sahip çıkacağım, parti sahip çıkmalı. Eminim ki Diyarbakır’da CHP bütün sandıkları koruyamayacak, benim seçimimde koruyamadı.