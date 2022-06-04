Türkiye
CANLI | Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220604/muharrem-inceden-kilicdarogluna-trabzonda-ulkucu-konyada-muhafazakr-vanda-hdpli-oluyorsun-1056986896.html
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Trabzon'da ülkücü, Konya’da muhafazakâr, Van’da HDP’li oluyorsun
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Trabzon'da ülkücü, Konya’da muhafazakâr, Van’da HDP’li oluyorsun
Memleket Partisi'ni kuran ve Genel Başkanı olan Muharrem İnce, Diyarbakır ziyaretinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İnce, Kılıçdaroğlu'na, “Trabzon'a... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T19:03+0300
2022-06-04T19:03+0300
politika
muharrem ince
ülkücü
muhafazakar
hdp
chp
memleket partisi
van
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056986985_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_4b9e01a87cc7e85ff804eec37d207c03.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a geldi.Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin" cümlesine yanıt verdi. "Bir kişiyi ben serbest bırakırım demek doğru değil. Biz, ne tutuklatırız ne de serbest bırakırız. Bu, bizim görevimiz değil, mahkemelerin görevi. Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi” diyen İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle: 'Sen evet oyu vermedin mi?''CHP bütün sandıkları koruyamayacak'Bana diyorlar ki sandıklara sen sahip çıkmadın, bunu diyenler aptallardır. Cumhurbaşkanı adayı sahip çıkmaz parti sahip çıkar. Ben tek başıma adamım 200 bin tane sandık var nasıl sahip çıkacağım, parti sahip çıkmalı. Eminim ki Diyarbakır’da CHP bütün sandıkları koruyamayacak, benim seçimimde koruyamadı.
van
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056986985_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_fa5bc64a75c26dd7efe552a6c3bfa2c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muharrem ince, ülkücü, muhafazakar, hdp, chp, memleket partisi, van, diyarbakır

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Trabzon'da ülkücü, Konya’da muhafazakâr, Van’da HDP’li oluyorsun

19:03 04.06.2022
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Memleket Partisi'ni kuran ve Genel Başkanı olan Muharrem İnce, Diyarbakır ziyaretinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İnce, Kılıçdaroğlu'na, “Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya’ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun böyle siyaset olmaz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a geldi.

Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin" cümlesine yanıt verdi. "Bir kişiyi ben serbest bırakırım demek doğru değil. Biz, ne tutuklatırız ne de serbest bırakırız. Bu, bizim görevimiz değil, mahkemelerin görevi. Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi” diyen İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Ben Memleket Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, üyelerimiz kabul ederse. Sandığı koyacağız bütün üyeler oy kullanacak başka biride aday olmak isteyebilir. Ben Hakimler Savcılar Kuruluna, Anayasa Mahkemesine, Yargıtaya, mahkeme başkanlığına, ağır ceza reisliğine aday değilim, cumhurbaşkanlığına adayım. Bu ülkede bir partinin başkanı Selahattin Demirtaş hapse atılmalıdır diyor, öbürü de ben çıkartacağım diyor ikisi de bunu diyemez. Siz yargıç değilsiniz, kimsiniz?

'Sen evet oyu vermedin mi?'

Van’a gidiyorsun Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsan bize geleceksin, ortama göre konuşuyorsun, Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya’ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız hakim savcı değiliz. Bir kişiyi ben serbest bırakırım demekte doğru değil biz ne tutuklatırız nede serbest bırakırız bu bizim görevimiz değil mahkemelerin görevi. Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi?

'CHP bütün sandıkları koruyamayacak'

Bana diyorlar ki sandıklara sen sahip çıkmadın, bunu diyenler aptallardır. Cumhurbaşkanı adayı sahip çıkmaz parti sahip çıkar. Ben tek başıma adamım 200 bin tane sandık var nasıl sahip çıkacağım, parti sahip çıkmalı. Eminim ki Diyarbakır’da CHP bütün sandıkları koruyamayacak, benim seçimimde koruyamadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала