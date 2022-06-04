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https://tr.sputniknews.com/20220604/pandemi-donemindeki-bitkilere-artan-ilgi-azaldi-1056978672.html
Pandemi dönemindeki bitkilere artan ilgi azaldı, azalan ilgi sebze ve meyve fidanına yöneldi
Pandemi dönemindeki bitkilere artan ilgi azaldı, azalan ilgi sebze ve meyve fidanına yöneldi
Pandemi döneminde insanların evde kalmasıyla bitkilere artan ilgi, koronavirüs salgınının etkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte azaldı. 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T12:27+0300
2022-06-04T12:28+0300
türkiye
bitki
pandemi
peyzaj
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Pandemi tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan insanların balkonlarında ve bahçelerinde yetiştirmek için bitkilere olan ilgisi arttı. Rengarenk çiçekler pandemi döneminde insanların moral ve motivasyonunu da olumlu etkiledi. Bu sene ise pandeminin etkisinin iyice azalmasıyla Konya’da peyzaj çalışmaları yavaş ilerliyor. Geçen sene iç mekânda hobi amaçlı ürünlere talep yoğunken, bu sene bahçe ürünleri biraz daha ilgi görüyor. Esnaf ise işlerin artmasını bekliyor. Peyzajcı Muhammed Furkan Bitim, havaların geç ısınmasından dolayı sezonun biraz geriden başladığını belirterek, “Geçen sene pandemi döneminin etkisiyle yoğunluk daha fazlaydı. Bu sene hem havaların geç ısınması hem de pandemi sürecinin etkisinin geçmesiyle işler biraz daha yavaş ilerliyor ama beklentimiz daha fazla. Geçen seneye göre kıyasladığımız zaman pandemi döneminde evlerde kapalı olduğumuz için daha çok iç mekân türlerine, balkonda hobi amaçlı kullanılan ürünlere talep daha yoğundu. Pandemiye göre bu talepler biraz daha az ama beklentimiz yine yüksek. Bu sene biraz daha bahçe ürünlerine yoğunluk arttı. Vatandaşlar şu anda çiçek, sebze fidesi, meyve fidanı gibi ürünlere yoğunluk gösteriyor. Havaların ısınmasıyla bahçe çiçeklik türleri, kış döneminden kalan patatesli, soğanlı ürünler daha çok talep görüyor” dedi. Bitim, ellerinden geldiği kadar makul fiyatta müşterilere ürün sunmaya çalıştıklarını sözlerini ekledi.
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bitki, pandemi, peyzaj

Pandemi dönemindeki bitkilere artan ilgi azaldı, azalan ilgi sebze ve meyve fidanına yöneldi

12:27 04.06.2022 (güncellendi: 12:28 04.06.2022)
© AP Photo / Jacquelyn MartinPembe çiçek
Pembe çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Pandemi döneminde insanların evde kalmasıyla bitkilere artan ilgi, koronavirüs salgınının etkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte azaldı.
Pandemi tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan insanların balkonlarında ve bahçelerinde yetiştirmek için bitkilere olan ilgisi arttı. Rengarenk çiçekler pandemi döneminde insanların moral ve motivasyonunu da olumlu etkiledi. Bu sene ise pandeminin etkisinin iyice azalmasıyla Konya’da peyzaj çalışmaları yavaş ilerliyor. Geçen sene iç mekânda hobi amaçlı ürünlere talep yoğunken, bu sene bahçe ürünleri biraz daha ilgi görüyor. Esnaf ise işlerin artmasını bekliyor.

Peyzajcı Muhammed Furkan Bitim, havaların geç ısınmasından dolayı sezonun biraz geriden başladığını belirterek, “Geçen sene pandemi döneminin etkisiyle yoğunluk daha fazlaydı. Bu sene hem havaların geç ısınması hem de pandemi sürecinin etkisinin geçmesiyle işler biraz daha yavaş ilerliyor ama beklentimiz daha fazla. Geçen seneye göre kıyasladığımız zaman pandemi döneminde evlerde kapalı olduğumuz için daha çok iç mekân türlerine, balkonda hobi amaçlı kullanılan ürünlere talep daha yoğundu. Pandemiye göre bu talepler biraz daha az ama beklentimiz yine yüksek. Bu sene biraz daha bahçe ürünlerine yoğunluk arttı. Vatandaşlar şu anda çiçek, sebze fidesi, meyve fidanı gibi ürünlere yoğunluk gösteriyor. Havaların ısınmasıyla bahçe çiçeklik türleri, kış döneminden kalan patatesli, soğanlı ürünler daha çok talep görüyor” dedi.
Bitim, ellerinden geldiği kadar makul fiyatta müşterilere ürün sunmaya çalıştıklarını sözlerini ekledi.
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