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https://tr.sputniknews.com/20220604/roscosmos-baskani-rogozinden-rus-spektr-rg-uzay-gozlemevindeki-alman-teleskopu-calistirma-emri-1056976466.html
Roscosmos Başkanı Rogozin’den Rus ‘Spektr-RG’ uzay gözlemevindeki Alman teleskopu çalıştırma emri
Roscosmos Başkanı Rogozin’den Rus ‘Spektr-RG’ uzay gözlemevindeki Alman teleskopu çalıştırma emri
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, uzaydaki Spektr-RG gözlemevinde bulunan ve Almanya’nın uzaktan kapattığı eROSITA teleskobu yeniden... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T09:46+0300
2022-06-04T09:46+0300
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Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rogozin, “Spektr-RG sistemindeki Alman teleskobun, Rus teleskopla birlikte yeniden faaliyete geçirilmesi emrini verdim” ifadesini kullandı.Bilimin buna ihtiyaç olduğunun altını çizen Rogozin, “Siyasi sebeplerden dolayı Alman teleskobu kapatma kararı alanların buna manevi hakkı yoktu” dedi.Teleskobun kapatılmasının Roscosmos’u zarara uğrattığını anlatan Rogozin, bu nedenle Almanya’dan tazminat talep edeceklerini belirterek, “Ayrıca Spektr-RG için gözlem programını değiştirmek zorunda kaldık” diye ekledi.Rus ‘Lavoçkin’ uzay şirketi tarafından geliştirilen Spektr-RG uzay gözlemevi, 13 Temmuz 2019’da uzaya gönderilmişti. Gözlemevi, Almanya’daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü tarafından geliştirilen eROSITA ve Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen ART-XC teleskopları ile donatılmıştı.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon bağlamında, Alman uzmanlar eROSITA teleskobunu kapatmıştı.
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Roscosmos Başkanı Rogozin’den Rus ‘Spektr-RG’ uzay gözlemevindeki Alman teleskopu çalıştırma emri

09:46 04.06.2022
© Sputnik / Sergey Mamontov / Fotoğraf bankasına girDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Sergey Mamontov
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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, uzaydaki Spektr-RG gözlemevinde bulunan ve Almanya’nın uzaktan kapattığı eROSITA teleskobu yeniden çalıştıracaklarını belirtti.
Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rogozin, “Spektr-RG sistemindeki Alman teleskobun, Rus teleskopla birlikte yeniden faaliyete geçirilmesi emrini verdim” ifadesini kullandı.
Bilimin buna ihtiyaç olduğunun altını çizen Rogozin, “Siyasi sebeplerden dolayı Alman teleskobu kapatma kararı alanların buna manevi hakkı yoktu” dedi.
Teleskobun kapatılmasının Roscosmos’u zarara uğrattığını anlatan Rogozin, bu nedenle Almanya’dan tazminat talep edeceklerini belirterek, “Ayrıca Spektr-RG için gözlem programını değiştirmek zorunda kaldık” diye ekledi.
Rus ‘Lavoçkin’ uzay şirketi tarafından geliştirilen Spektr-RG uzay gözlemevi, 13 Temmuz 2019’da uzaya gönderilmişti. Gözlemevi, Almanya’daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü tarafından geliştirilen eROSITA ve Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen ART-XC teleskopları ile donatılmıştı.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon bağlamında, Alman uzmanlar eROSITA teleskobunu kapatmıştı.
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