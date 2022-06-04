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Sarıgül: Boş alışveriş merkezlerinin konuta dönüşmesi lazım
Sarıgül: Boş alışveriş merkezlerinin konuta dönüşmesi lazım
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül son dönemde artan kira fiyatlarını eleştirerek, “Birçok alışveriş merkezi şu anda boş. Bu alışveriş... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T21:23+0300
2022-06-04T21:23+0300
politika
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
avm
konut
kira
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Sarıgül ve parti yöneticileri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Gümüşhaneliler Gününe katıldı. Sivil toplum kuruluşlarına ait stantları gezen Sarıgül, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretin ardından son dönemde artan kira fiyatlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.'Kiralarla ilgili binlerce yurttaşımız yer bulamamakta'Sarıgül yaptığı açıklamada kira artışlarını eleştirerek, “Özelikle büyükşehirlerde konut sorunu alabildiğine fazla, sürekli yurttaşlarımızla beraberim ve gerçekten kiralarla ilgili binlerce yurttaşımız hem yer bulamamakta hem de buldukları yerler son derece pahalı. Türkiye Değişim Partisi olarak çözüm önerimiz; özellikle imar planlarında daha önce işyeri olarak ayrılan binlerce parsel var. Ama pandemi koşulları münasebetiyle artık çalışmalar evden yapılıyor. O nedenle büyükşehirlerde imar planlarında iş yerleri olarak ayrılan yerlerin yüzde 90'ının konuta dönüşmesi hem oraların üretime kazanılması hem de vatandaşlarımızı oturabileceği ekonomik koşullarda kiralık yer bulmaları açısından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.'Alışveriş merkezlerinin de mutlaka konuta dönüşmesi lazım'Birçok alışveriş merkezinin şu anda boş olduğunu aktaran Sarıgül, “Bu alışveriş merkezlerinin de mutlaka konuta dönüşmesi lazım, yabancılara satışa yasak demiyorum. Yasak mantığına karşıyız. Hiç olmazsa iki sene ara verilirse son derece yararlı olacak. Yabancılar konutları alıyorlar. Konutlarda yılda 15 gün ya oturuyorlar ya oturmuyorlar. Büyükşehirler de binlerce konut şu anda boş durumda. O nedenle yabancılara konut satışının bir süreliğine hiç olmazsa iki yıllık ara verilmesinde fayda var. Özellikle yurttaşlarımız çocuklarını evlendiremiyor. Yer bulamıyor. Bulduğu yerler de son derece yüksek kiralarla karşı karşıya kalıyorlar. Bir kez daha altını çiziyorum” diye konuştu.'Boş kalan arsanın üretime katkısı olmaz'İmar planları hakkında konuşan Sarıgül, “TDP, olarak Anadolu da hazine arazilerinin ev yapılmak kaydı şartıyla yurttaşlarımıza çok makul bir fiyatla verilmesini arzu ediyoruz. İmar planlarında iş yeri olarak ayrılan yerlerinde mutlaka konuta dönüştürülmesi, büyükşehirlerdeki gerçekten kiralara bir nefes aldıracaktır. Kiralık yer bulunacaktır. Bulunacak olan yerlerde gerçekten ekonomik olarak daha uygun şartlarda olacaktır. Boş kalan yerin hiç kimseye faydası olmaz. Boş kalan arsanın üretime katkısı olmaz. Yıllar önce imar planları iş yeri olarak yapılmış ama şu anda yatırımcılar buraları yapmıyorlar. Kiraya veremiyorlar. O zaman ne yapmamız lazım, konuta ihtiyaç varsa buraları mutlaka imar planlarında iş yerlerinin konuta dönüştürülmesi TDP’nin ülkemizi rahatlatacak binlerce yurttaşımızın kiralık yer bulabileceği ekonomik kiralık yer bulup kiralayabileceği son derece önemlidir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220604/tuikte-20-bolge-muduru-asaleten-atandi-1056981638.html
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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), avm, konut, kira

Sarıgül: Boş alışveriş merkezlerinin konuta dönüşmesi lazım

21:23 04.06.2022
© DHATDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© DHA
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül son dönemde artan kira fiyatlarını eleştirerek, “Birçok alışveriş merkezi şu anda boş. Bu alışveriş merkezlerinin de mutlaka konuta dönüşmesi lazım. Yabancılara konut satışına hiç olmazsa iki yıllık ara verilmesinde fayda var” dedi.
Sarıgül ve parti yöneticileri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Gümüşhaneliler Gününe katıldı. Sivil toplum kuruluşlarına ait stantları gezen Sarıgül, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretin ardından son dönemde artan kira fiyatlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Kiralarla ilgili binlerce yurttaşımız yer bulamamakta'

Sarıgül yaptığı açıklamada kira artışlarını eleştirerek, “Özelikle büyükşehirlerde konut sorunu alabildiğine fazla, sürekli yurttaşlarımızla beraberim ve gerçekten kiralarla ilgili binlerce yurttaşımız hem yer bulamamakta hem de buldukları yerler son derece pahalı. Türkiye Değişim Partisi olarak çözüm önerimiz; özellikle imar planlarında daha önce işyeri olarak ayrılan binlerce parsel var. Ama pandemi koşulları münasebetiyle artık çalışmalar evden yapılıyor. O nedenle büyükşehirlerde imar planlarında iş yerleri olarak ayrılan yerlerin yüzde 90'ının konuta dönüşmesi hem oraların üretime kazanılması hem de vatandaşlarımızı oturabileceği ekonomik koşullarda kiralık yer bulmaları açısından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

'Alışveriş merkezlerinin de mutlaka konuta dönüşmesi lazım'

Birçok alışveriş merkezinin şu anda boş olduğunu aktaran Sarıgül, “Bu alışveriş merkezlerinin de mutlaka konuta dönüşmesi lazım, yabancılara satışa yasak demiyorum. Yasak mantığına karşıyız. Hiç olmazsa iki sene ara verilirse son derece yararlı olacak. Yabancılar konutları alıyorlar. Konutlarda yılda 15 gün ya oturuyorlar ya oturmuyorlar. Büyükşehirler de binlerce konut şu anda boş durumda. O nedenle yabancılara konut satışının bir süreliğine hiç olmazsa iki yıllık ara verilmesinde fayda var. Özellikle yurttaşlarımız çocuklarını evlendiremiyor. Yer bulamıyor. Bulduğu yerler de son derece yüksek kiralarla karşı karşıya kalıyorlar. Bir kez daha altını çiziyorum” diye konuştu.

'Boş kalan arsanın üretime katkısı olmaz'

İmar planları hakkında konuşan Sarıgül, “TDP, olarak Anadolu da hazine arazilerinin ev yapılmak kaydı şartıyla yurttaşlarımıza çok makul bir fiyatla verilmesini arzu ediyoruz. İmar planlarında iş yeri olarak ayrılan yerlerinde mutlaka konuta dönüştürülmesi, büyükşehirlerdeki gerçekten kiralara bir nefes aldıracaktır. Kiralık yer bulunacaktır. Bulunacak olan yerlerde gerçekten ekonomik olarak daha uygun şartlarda olacaktır. Boş kalan yerin hiç kimseye faydası olmaz. Boş kalan arsanın üretime katkısı olmaz. Yıllar önce imar planları iş yeri olarak yapılmış ama şu anda yatırımcılar buraları yapmıyorlar. Kiraya veremiyorlar. O zaman ne yapmamız lazım, konuta ihtiyaç varsa buraları mutlaka imar planlarında iş yerlerinin konuta dönüştürülmesi TDP’nin ülkemizi rahatlatacak binlerce yurttaşımızın kiralık yer bulabileceği ekonomik kiralık yer bulup kiralayabileceği son derece önemlidir” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
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