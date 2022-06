Zülfü Livaneli: Rusya’da Nazım Hikmet’e ve eserlerine gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor

“Moskova’da Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümünde her sene anma toplantıları yapılıyor. Her zaman da geliyoruz. Bu sefer maalesef bir kaza sonucu ayağım kırıldı ama yine de geldim. Mezarlıktaki anma programının ardından Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’ne geldik. Burada Türkologların ve diğer bilim insanlar konuşma yaptı. Etknliğe katılan öğrenci sayısının oldukça fazla olması da beni ayrıca mutlu etti. Rusya’da yapılan bu tarz etkinlikler ve Nazım Hikmet’e ve eserlerine gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor. Rusya’daki kültür enstitüleri çok hoşuma gidiyor. Daha önce yazarlar birliğine ve farklı kültür enstitülerine gider gelirdik. Rusya’da kültür çalışmalarına verilen değerin ne kadar üstte, ne kadar el üstünde taşındığını her gördüğümde bir kere daha mutlu oluyorum”