https://tr.sputniknews.com/20220604/zulfu-livaneli-rusyada-nazim-hikmete-ve-eserlerine-gosterilen-ilgi-beni-cok-mutlu-ediyor-1056978158.html
Zülfü Livaneli: Rusya’da Nazım Hikmet’e ve eserlerine gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor
Zülfü Livaneli: Rusya’da Nazım Hikmet’e ve eserlerine gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor
Moskova’da büyük Türk şairi Nâzım Hikmet’in vefatının 59. yıldönümünde “Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T11:54+0300
2022-06-04T11:54+0300
2022-06-04T12:14+0300
yaşam
rusya
nazım hikmet kültür merkezi
zülfü livaneli
anma
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Moskova’da büyük Türk şairi Nâzım Hikmet’in vefatının 59. yıldönümünde “Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı gerçekleşti.Dün gerçekleştirilen etkinlik, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kültür Merkezi ve Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi’nin iş birliğiyle, Şarkiyat Enstitüsü’nde yapıldı.Zülfü Livaneli’nin sunuş konuşmasını yaptığı bu konferans kapsamında Nâzım Hikmet Şiirlerini Türkçe Okuma Yarışması da düzenlendi.Etkinliğin organizatörlerinden Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır Sputnik’e verdiği görüşte, gençlerin konferansa gösterdikleri ilgiye işaret ederek bunun Türk ve Rus kültürlerini birbiriyle kaynaştırmak adına hoş ve umut verici bir şey olduğunu söyledi.Etkinliğe katılan ünlü sanatçı ve düşünür Zülfü Livaneli de şöyle konuştu.
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Amur Gadjiev
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rusya, nazım hikmet kültür merkezi, zülfü livaneli, anma
Zülfü Livaneli: Rusya’da Nazım Hikmet’e ve eserlerine gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor
11:54 04.06.2022 (güncellendi: 12:14 04.06.2022) Abone ol
Moskova’da büyük Türk şairi Nâzım Hikmet’in vefatının 59. yıldönümünde “Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı'na katılan Livaneli, Rusya’da Nazım Hikmet’e gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.
Moskova’da büyük Türk şairi Nâzım Hikmet’in vefatının 59. yıldönümünde “Nâzım Hikmet’in Eserlerinde Hümanizm ve Enternasyonalizm” konulu İkinci Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı gerçekleşti.
Dün gerçekleştirilen etkinlik, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kültür Merkezi ve Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi’nin iş birliğiyle, Şarkiyat Enstitüsü’nde yapıldı.
Zülfü Livaneli’nin sunuş konuşmasını yaptığı bu konferans kapsamında Nâzım Hikmet Şiirlerini Türkçe Okuma Yarışması da düzenlendi.
Etkinliğin organizatörlerinden Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır Sputnik’e verdiği görüşte, gençlerin konferansa gösterdikleri ilgiye işaret ederek bunun Türk ve Rus kültürlerini birbiriyle kaynaştırmak adına hoş ve umut verici bir şey olduğunu söyledi.
“Bu yıl, Türkoloji gençlik konferansının ikincisini yapıyoruz. Geçen sene ilk defa olduğu için biraz acemiydik. Bu yılki etkinliğimiz çok daha düzenli ve daha geniş katılımlı gerçekleşti. St. Petersburg, Kazan, Rostov, Lugansk ve diğer şehirlerden gelip yarışmaya katılan öğrenciler var. Bunu görmek beni çok mutlu etti. Konferanstan çok umutluyum. Nazım Hikmet’i gençlere tanıtmak, kültür olarak da Türk ve Rus kültürleri kaynaştırmanın, gelecek nesiller adına hoş bir faaliyet olduğuna inanıyorum. Vakfımızın Gençlik Komitesi üyelerimiz bu sabah Nazım Hikmet fonlu tişörtlerini giyip mezarlığa ziyaret gerçekleştirdi. Hava yağışlı olmasına rağmen güzel bir anma oldu. Zülfü Livaneli’nin dediği gibi, Nazım’ın fırtınalı yaşamına uygun bir anma oldu.”
Etkinliğe katılan ünlü sanatçı ve düşünür Zülfü Livaneli de şöyle konuştu.
“Moskova’da Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümünde her sene anma toplantıları yapılıyor. Her zaman da geliyoruz. Bu sefer maalesef bir kaza sonucu ayağım kırıldı ama yine de geldim. Mezarlıktaki anma programının ardından Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’ne geldik. Burada Türkologların ve diğer bilim insanlar konuşma yaptı. Etknliğe katılan öğrenci sayısının oldukça fazla olması da beni ayrıca mutlu etti. Rusya’da yapılan bu tarz etkinlikler ve Nazım Hikmet’e ve eserlerine gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor. Rusya’daki kültür enstitüleri çok hoşuma gidiyor. Daha önce yazarlar birliğine ve farklı kültür enstitülerine gider gelirdik. Rusya’da kültür çalışmalarına verilen değerin ne kadar üstte, ne kadar el üstünde taşındığını her gördüğümde bir kere daha mutlu oluyorum”