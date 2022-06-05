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Apartta ölü bulunan yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı
Apartta ölü bulunan yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı
Denizli’de apartta asılı halde ölü bulunan yabancı uyruklu kadının beraber kaldığı erkek arkadaşı gözaltına alındı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T17:29+0300
2022-06-05T17:29+0300
türkiye
denizli
pamukkale
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde markete alışverişe giden H.H.G. (22), geri döndüğünde beraber kaldığı kız arkadaşı Nargıza Zhakupova’yı (31) asılı halde buldu. Gencin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Zhakupova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından H.H.G. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.Öte yandan; hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadından alınan örneklerin Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, H.H.G.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
denizli
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denizli, pamukkale, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Apartta ölü bulunan yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı

17:29 05.06.2022
© İHA / EREN ELYESA POLATDenizli’de apartta asılı halde ölü bulunan yabancı uyruklu kadının beraber kaldığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Denizli’de apartta asılı halde ölü bulunan yabancı uyruklu kadının beraber kaldığı erkek arkadaşı gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / EREN ELYESA POLAT
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Denizli’de apartta asılı halde ölü bulunan yabancı uyruklu kadının beraber kaldığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde markete alışverişe giden H.H.G. (22), geri döndüğünde beraber kaldığı kız arkadaşı Nargıza Zhakupova’yı (31) asılı halde buldu.
Gencin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Zhakupova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından H.H.G. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Öte yandan; hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadından alınan örneklerin Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, H.H.G.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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