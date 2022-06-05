https://tr.sputniknews.com/20220605/duhok-valisi-tatar-pkk-burada-bircok-projenin-yapimini-engelliyor-1057012459.html
Duhok Valisi Tatar: PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor
Duhok Valisi Tatar: PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor
Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, PKK'nın 30 yıldan fazladır bölgedeki işgalini sürdürdüğünü ve birçok projenin de yapımına engel olduğunu ifade etti. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T19:32+0300
2022-06-05T19:32+0300
2022-06-05T19:32+0300
dünya
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
pkk
kürdistan demokrat partisi (kdp)
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Tatar, geçen yıl PKK tarafından öldürülen 5 Peşmerge'nin birinci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, "PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor." ifadelerini kullandı.Tatar, PKK'nın bölgedeki projelerin yapılmasına da engel olduğunu dile getirerek, "PKK bölgemizde zulmediyor. PKK, burada birçok projenin yapımını engelliyor. Akre ile Amedi ilçeleri arasındaki tünelin yapılmasına izin vermiyor." dedi.Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi Sorumlusu Ömer Oreyi de "PKK, IKBY'ye düşmanlık yapıyor." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:PKK, 5 Haziran 2021'de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), pkk, kürdistan demokrat partisi (kdp)
Duhok Valisi Tatar: PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor
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Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, PKK'nın 30 yıldan fazladır bölgedeki işgalini sürdürdüğünü ve birçok projenin de yapımına engel olduğunu ifade etti.
Tatar, geçen yıl PKK tarafından öldürülen 5 Peşmerge'nin birinci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.
PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, "PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor." ifadelerini kullandı.
Tatar, PKK'nın bölgedeki projelerin yapılmasına da engel olduğunu dile getirerek, "PKK bölgemizde zulmediyor. PKK, burada birçok projenin yapımını engelliyor. Akre ile Amedi ilçeleri arasındaki tünelin yapılmasına izin vermiyor." dedi.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi Sorumlusu Ömer Oreyi de "PKK, IKBY'ye düşmanlık yapıyor." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Tarih şahittir ki PKK'nın olduğu yer harabeye dönmüştür. PKK topraklarımızı işgal etti. PKK buraları terk etmeli ve halkımız köylerine, topraklarına dönmelidir."
PKK, 5 Haziran 2021'de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.