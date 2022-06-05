https://tr.sputniknews.com/20220605/duhok-valisi-tatar-pkk-burada-bircok-projenin-yapimini-engelliyor-1057012459.html

Duhok Valisi Tatar: PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor

Duhok Valisi Tatar: PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor

Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, PKK'nın 30 yıldan fazladır bölgedeki işgalini sürdürdüğünü ve birçok projenin de yapımına engel olduğunu ifade etti. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T19:32+0300

2022-06-05T19:32+0300

2022-06-05T19:32+0300

dünya

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

pkk

kürdistan demokrat partisi (kdp)

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Tatar, geçen yıl PKK tarafından öldürülen 5 Peşmerge'nin birinci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, "PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor." ifadelerini kullandı.Tatar, PKK'nın bölgedeki projelerin yapılmasına da engel olduğunu dile getirerek, "PKK bölgemizde zulmediyor. PKK, burada birçok projenin yapımını engelliyor. Akre ile Amedi ilçeleri arasındaki tünelin yapılmasına izin vermiyor." dedi.Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi Sorumlusu Ömer Oreyi de "PKK, IKBY'ye düşmanlık yapıyor." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:PKK, 5 Haziran 2021'de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), pkk, kürdistan demokrat partisi (kdp)