https://tr.sputniknews.com/20220605/guney-kore-kuzey-koreden-japon-denizi-istikametine-balistik-fuze-firlatildi-1056993775.html
Güney Kore: Kuzey Kore'den Japon Denizi istikametine balistik füze fırlatıldı
Güney Kore: Kuzey Kore'den Japon Denizi istikametine balistik füze fırlatıldı
Güney Kore resmi ajansı Yonhap, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'den Japon Denizi istikametine balistik füze fırlatıldığını bildirdi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T04:05+0300
2022-06-05T04:05+0300
2022-06-05T04:05+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japon denizi
balistik füze
balistik füze denemesi
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Yonhap haber ajansının haberinde, Kuzey Kore'den fırlatılan füzenin Japon Denizi'ne doğru ateşlendiğini ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın (JCS) olaya ilişkin incelemeleri sürdürdüğünü duyurdu.Söz konusu balistik füze denemesinin, 2022 başlangıcından bu yana yapılan 18. füze denemesi olduğu kaydedildi.
kuzey kore
güney kore
japon denizi
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kuzey kore, güney kore, japon denizi, balistik füze, balistik füze denemesi
Güney Kore: Kuzey Kore'den Japon Denizi istikametine balistik füze fırlatıldı
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Güney Kore resmi ajansı Yonhap, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'den Japon Denizi istikametine balistik füze fırlatıldığını bildirdi.
Yonhap haber ajansının haberinde, Kuzey Kore'den fırlatılan füzenin Japon Denizi'ne doğru ateşlendiğini ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın (JCS) olaya ilişkin incelemeleri sürdürdüğünü duyurdu.
Söz konusu balistik füze denemesinin, 2022 başlangıcından bu yana yapılan 18. füze denemesi olduğu kaydedildi.