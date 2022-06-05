https://tr.sputniknews.com/20220605/meksikada-taco-yeme-yarismasi-50-adet-tacoyu-2-dakika-30-saniyede-yedi-1057012697.html
Meksika’da taco yeme yarışması: 50 adet tacoyu 2 dakika 30 saniyede yedi
Meksika’da taco yeme yarışması: 50 adet tacoyu 2 dakika 30 saniyede yedi
Meksika’da yapılan taco yeme yarışmasında bir yarışmacı 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yiyerek, 50 bin Meksika pezosu kazandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T20:13+0300
2022-06-05T20:13+0300
2022-06-05T20:13+0300
yaşam
meksika
taco
yarışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101399/77/1013997784_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_57417aa7485f13d45a529bfe45074abb.jpg
Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Monterrey kentinde Festival del Gordo (Şişman Festivali) düzenlendi. Taco yeme yarışmasının düzenlendiği festivalde 10 kişi 50 adet tacoyu en kısa sürede yiyerek birinciliği almak için yarıştı. ABD’nin Teksas eyaletinden gelen bir yarışmacı 50 adet tacoyu 2 dakika 30 saniyede yiyip bitirerek yarışmayı kazandı ve 50 bin Meksika pezosu (2 bin 558 dolar) ödülünün sahibi oldu ve kendisine taco şeklinde kupa hediye edildi. Yarışmanın galibi yarışmacı, ödül töreni sırasında "Kendimi iyi hissediyorum, daha fazla yiyebilirim. Bana tatlı getirin" dedi.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101399/77/1013997784_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_16ac2e1ef86c8f07ef86fc610823826c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, taco, yarışma
Meksika’da taco yeme yarışması: 50 adet tacoyu 2 dakika 30 saniyede yedi
Abone ol
Meksika’da yapılan taco yeme yarışmasında bir yarışmacı 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yiyerek, 50 bin Meksika pezosu kazandı.
Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Monterrey kentinde Festival del Gordo (Şişman Festivali) düzenlendi.
Taco yeme yarışmasının düzenlendiği festivalde 10 kişi 50 adet tacoyu en kısa sürede yiyerek birinciliği almak için yarıştı.
ABD’nin Teksas eyaletinden gelen bir yarışmacı 50 adet tacoyu 2 dakika 30 saniyede yiyip bitirerek yarışmayı kazandı ve 50 bin Meksika pezosu (2 bin 558 dolar) ödülünün sahibi oldu ve kendisine taco şeklinde kupa hediye edildi.
Yarışmanın galibi yarışmacı, ödül töreni sırasında "Kendimi iyi hissediyorum, daha fazla yiyebilirim. Bana tatlı getirin" dedi.