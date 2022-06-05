https://tr.sputniknews.com/20220605/meksikada-taco-yeme-yarismasi-50-adet-tacoyu-2-dakika-30-saniyede-yedi-1057012697.html

Meksika’da taco yeme yarışması: 50 adet tacoyu 2 dakika 30 saniyede yedi

Meksika’da taco yeme yarışması: 50 adet tacoyu 2 dakika 30 saniyede yedi

Meksika’da yapılan taco yeme yarışmasında bir yarışmacı 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yiyerek, 50 bin Meksika pezosu kazandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T20:13+0300

2022-06-05T20:13+0300

2022-06-05T20:13+0300

yaşam

meksika

taco

yarışma

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Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Monterrey kentinde Festival del Gordo (Şişman Festivali) düzenlendi. Taco yeme yarışmasının düzenlendiği festivalde 10 kişi 50 adet tacoyu en kısa sürede yiyerek birinciliği almak için yarıştı. ABD’nin Teksas eyaletinden gelen bir yarışmacı 50 adet tacoyu 2 dakika 30 saniyede yiyip bitirerek yarışmayı kazandı ve 50 bin Meksika pezosu (2 bin 558 dolar) ödülünün sahibi oldu ve kendisine taco şeklinde kupa hediye edildi. Yarışmanın galibi yarışmacı, ödül töreni sırasında "Kendimi iyi hissediyorum, daha fazla yiyebilirim. Bana tatlı getirin" dedi.

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meksika, taco, yarışma