https://tr.sputniknews.com/20220605/minibusun-sarampole-devrilmesi-sonucu-4-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1056998535.html

Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T09:53+0300

2022-06-05T09:53+0300

2022-06-05T09:53+0300

türkiye

trafik kazası

siirt

şarampol

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Siirt'te, M.G. idaresindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220602/sirnakta-kaza-5-kisi-hayatini-kaybetti--1056900514.html

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trafik kazası, siirt, şarampol