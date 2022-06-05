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Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
trafik kazası
siirt
şarampol
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Siirt'te, M.G. idaresindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
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trafik kazası, siirt, şarampol

Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

09:53 05.06.2022
© AAMinibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Siirt'te, M.G. idaresindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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