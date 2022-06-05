https://tr.sputniknews.com/20220605/nijeryada-bir-kiliseye-duzenlenen-saldirida-en-az-50-kisi-oldu-1057013266.html
Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldü
Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldü
Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T20:50+0300
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saldırı
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.Adını vermek istemeyen bir doktor, basına yaptığı açıklamada, Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki bir kiliseye düzenlenen saldırının ardından en az 50 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.Doktor, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını da aktardı.Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek ve karanlık asla aydınlığa galip gelemeyecek." ifadesini kullandı.Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi.Akeredolu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/nijerya-devlet-baskani-buhari-terorle-mucadelede-nihai-zafer-gorus-alanimizda-1056002452.html
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nijerya, kilise, saldırı
Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldü
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Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.
Adını vermek istemeyen bir doktor, basına yaptığı açıklamada, Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki bir kiliseye düzenlenen saldırının ardından en az 50 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Doktor, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını da aktardı.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek ve karanlık asla aydınlığa galip gelemeyecek." ifadesini kullandı.
Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi.
Akeredolu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.