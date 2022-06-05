https://tr.sputniknews.com/20220605/polisin-durdurdugu-alkollu-surucu-polisi-aramak-istedi-1056999740.html

Polisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi

Polisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. Kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T10:24+0300

2022-06-05T10:24+0300

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türkiye

bursa

alkollü sürücü

polis

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması yaptılar. Ekipler, şüphelendikleri 16 AFU 237 plakalı cipi durdurdular.'Eşimi hastaneye götürüyordum'Durdurulan aracın sürücüsü Ahmet K.(50), "Eşimi hastaneye götürüyordum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün hızla işlemlerini yaptığı sırada alkol testi de uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkol testini yaptırmak istemedi. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur bir Polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü Ahmet K.(50), yoğun uğraşlar sonucu testi kabul etti.7 bin lira ceza kesildiAhmet K.(50)'nın 1.34 promül alkollü olduğu tespit edildi. 3. Kez alkollü araç araç kullandığı tespit edilen sürücüye 3 bin 674 TL, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile Sigortasız araç kullanmaktan 169 TL olmak üzere toplam 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220503/bursada-kaza-yapan-alkollu-surucu-trafik-polisine-sarilarak-bayramlasti-1056055855.html

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bursa, alkollü sürücü, polis