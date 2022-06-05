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Polisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi
Polisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. Kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T10:24+0300
2022-06-05T10:24+0300
türkiye
bursa
alkollü sürücü
polis
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması yaptılar. Ekipler, şüphelendikleri 16 AFU 237 plakalı cipi durdurdular.'Eşimi hastaneye götürüyordum'Durdurulan aracın sürücüsü Ahmet K.(50), "Eşimi hastaneye götürüyordum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün hızla işlemlerini yaptığı sırada alkol testi de uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkol testini yaptırmak istemedi. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur bir Polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü Ahmet K.(50), yoğun uğraşlar sonucu testi kabul etti.7 bin lira ceza kesildiAhmet K.(50)'nın 1.34 promül alkollü olduğu tespit edildi. 3. Kez alkollü araç araç kullandığı tespit edilen sürücüye 3 bin 674 TL, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile Sigortasız araç kullanmaktan 169 TL olmak üzere toplam 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220503/bursada-kaza-yapan-alkollu-surucu-trafik-polisine-sarilarak-bayramlasti-1056055855.html
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bursa, alkollü sürücü, polis

Polisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi

10:24 05.06.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLANPolisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi
Polisin durdurduğu alkollü sürücü polisi aramak istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. Kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur bir Polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması yaptılar. Ekipler, şüphelendikleri 16 AFU 237 plakalı cipi durdurdular.

'Eşimi hastaneye götürüyordum'

Durdurulan aracın sürücüsü Ahmet K.(50), "Eşimi hastaneye götürüyordum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün hızla işlemlerini yaptığı sırada alkol testi de uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkol testini yaptırmak istemedi. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur bir Polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü Ahmet K.(50), yoğun uğraşlar sonucu testi kabul etti.

7 bin lira ceza kesildi

Ahmet K.(50)'nın 1.34 promül alkollü olduğu tespit edildi. 3. Kez alkollü araç araç kullandığı tespit edilen sürücüye 3 bin 674 TL, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile Sigortasız araç kullanmaktan 169 TL olmak üzere toplam 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılarak bayramlaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
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Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılarak bayramlaştı
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